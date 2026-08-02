حمزة عبد الكريم على موعد جديد مع التألق



اتخذ المدير الفني لفريق برشلونة هانز فليك قراراً بشأن المحترف المصري حمزة عبد الكريم في ما يتعلق بمباراة يوم الاثنين الودية ضد بريستون نورث إند.



ويواصل برشلونة معسكره التدريبي في إنجلترا الذي بدأ يوم الإثنين الماضي ويستمر حتى 3 أغسطس حيث خاض مباراة ودية ضد برمنغهام سيتي ويلتقي مع بريستون نورث إند الإثنين.



وتعرض برشلونة للهزيمة أمام برمنغهام سيتي بركلات الترجيح مساء يوم الجمعة بعد التعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في الوقت الأصلي.



وشارك المحترف المصري حمزة عبد الكريم أساسياً في مباراة برشلونة وبرمنغهام سيتي وسجل هدفي «البرسا» في ظهوره الثاني رفقة كتيبة هانز فليك.



وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن أولوية هانز فليك في مباراة برشلونة وبريستون نورث إند تتمثل في استعادة لياقة اللاعبين وإتاحة الفرصة لأولئك الأقل مشاركة ومعظمهم من خريجي أكاديمية النادي.



وأشارت إلى أن لاعبي برشلونة الذين شاركوا في كأس العالم خصوصاً الإسبان يواصلون غيابهم عن الفترة التحضيرية حيث لا يزالون يحظون بعطلاتهم الصيفية.



وأفادت أنه بناءً على قرار من هانز فليك، فإن حمزة عبد الكريم سيحظى بفرصة لعب أكبر أمام بريستون نورث إند الذي يلعب في تشامبيونشيب بعدما تألق في مباراة برمنغهام وسجل هدفين.



وأكدت أن هدف برشلونة يتمثل في تحقيق فوز آخر لتعزيز ثقته بنفسه وتطوير الانسجام بين لاعبيه، إلى جانب الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة لبداية الموسم الجديد من الليغا بمباراته ضد إلتشي يوم 23 أغسطس.



ولن تكون مباراة برشلونة وبريستون نورث إند منقولة إعلامياً حيث ستقام خلف الأبواب المغلقة ولم يحدد توقيتها حتى الآن.