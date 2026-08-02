«كونكاكاف» يواصل الضغط.. تراجع إنفانتينو لا يكفي



واصل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) ضغوطه على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، داعياً إلى إجراء مراجعة شاملة لرئاسته، رغم ترحيبه بتراجعه عن مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى القطاع الخاص بعد ضغوط واسعة من الاتحادات الدولية والقارية.



وأكد «كونكاكاف»، في بيان رسمي، أن قرار إنفانتينو التخلي عن المشروع يمثل خطوة إيجابية، مشيداً بوحدة الاتحادات الأعضاء التي وقفت ضد المقترح، معتبراً أن هذا التكاتف أسهم في حماية مصالح كرة القدم على المدى الطويل، وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة والشفافية.



وشدد الاتحاد القاري على أن القضية لا تنتهي عند سحب المشروع، موضحاً أن مستقبل كأس العالم، الذي وصفه بأنه أهم أصول كرة القدم، جرى التعامل معه خارج الأطر المؤسسية المعتمدة، ومن دون شفافية أو مشاورات أو اتباع للإجراءات التنظيمية.



وأضاف أن ما حدث يعكس خللاً في إدارة الاتحاد الدولي، معتبراً أن إجراء مراجعة شاملة لرئاسة إنفانتينو أصبح أمراً ضرورياً لضمان عودة مصالح كرة القدم إلى صدارة أولويات الاتحاد الدولي للعبة.



وأشار «كونكاكاف» إلى أن ممثليه في مجلس «فيفا» سيتحركون من داخل المجلس لضمان معالجة قضايا الإدارة والمساءلة والقيادة وفقاً للمؤسسات والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد الدولي.



وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات قلائل من تراجع إنفانتينو عن مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، عقب معارضة واسعة من عدد من الاتحادات القارية، وفي مقدمتها «كونكاكاف»، في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتنحي رئيس فيفا عن منصبه والبدء في تحضير بديل له.