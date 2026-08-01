الحساب الرسمي للنادي: من مصر إلى برشلونة عبدالكريم يكتب أول فصول الحلم بقميص البلاوغرانا



سجل اللاعب المصري الشاب حمزة عبدالكريم هدفين خلال المباراة الودية التي جمعت ناديه برشلونة مع برمنغهام سيتي مساء الجمعة، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2026 - 2027.



وجاءت ثنائية عبدالكريم في الدقيقتين 42 و60، حيث أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء، والثاني بتسديدة دقيقة من داخل منطقة الجزاء.



ورغم تألق النجم المصري، خسر زملاؤه المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 2 - 3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.



وحسب روسيا اليوم تفاعل النادي الكتالوني بشكل لافت مع الأداء المميز للاعبه المصري البالغ من العمر 18 عاماً، حيث نشر عبر حسابه الرسمي باللغة العربية على منصة «إكس» تدوينة جاء فيها: «من مصر إلى برشلونة... حمزة عبدالكريم يكتب أول فصول الحلم بقميص البلاوغرانا».



وكان النادي الكتالوني قد أعلن في وقت سابق تفعيل بند شراء عقد حمزة عبدالكريم نهائياً، عقب فترة إعارة ناجحة بدأها في يناير الماضي قادماً من الأهلي المصري.



وقدم اللاعب مستويات لافتة مع فريق الشباب ببرشلونة، مسجلاً 6 أهداف وساهم بشكل مباشر في قيادة الفريق للظفر بلقب الدوري المحلي، مما دفع الإدارة الفنية للإبقاء عليه والاستفادة من خدماته.