تشلسي يتعاقد مع المهاجم المخضرم ويلباك



تعاقد نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم السبت مع المهاجم المخضرم داني ويلباك قادماً من مواطنه برايتون، في صفقة قدّرتها التقارير بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.7 ملايين دولار).

ووقّع ويلبيك عقداً مع الـ«بلوز» لمدة عامين، على أن يلتحق بفريقه الجديد بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو خلال جولته التحضيرية للموسم.



ويُمثّل انتقال اللاعب البالغ 35 عاماً إلى ستامفورد بريدج، خروجاً عن نهج تشلسي المعتاد بالتعاقد مع لاعبين شبان يمكن تطويرهم إلى نجوم أو بيعهم لاحقاً لتحقيق أرباح.



وهذه المرة الأولى التي يتعاقد فيها تشلسي مع لاعب يتجاوز 26 عاماً، وذلك منذ حصوله على خدمات المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ من برشلونة الإسباني في 2022 عندما كان يبلغ 33 عاماً.



وقال ويلباك «عندما تسمع باهتمام تشلسي، فهذا أمر يجعلك تشعر بفخر هائل. عندما تعرف تاريخ تشلسي، تدرك أنه ناد يريد الفوز بالألقاب ويسعى إلى تحقيق ذلك في كل موسم».



وأضاف «يشرفني للغاية الانضمام إلى ناد بهذا الحجم في ما يبدو وقتاً مثيراً جداً. أعرف بالفعل بعض اللاعبين، وقد أجريت محادثات رائعة مع المدرب وأشعر منذ الآن بهذا الترابط».



وتابع «لا تزال لدي الحماسة الكبيرة، وأنا مستعد لتقديم كل ما لدي من أجل هذا النادي لجعل الجميع في تشلسي، وكذلك المشجعين، يشعرون بالفخر».



وكان المدرب الجديد لتشلسي ألونسو حريصاً على إضافة المزيد من الخبرة إلى فريقه بعد احتلاله المركز العاشر المخيب للآمال في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي.



واختار ألونسو ويلباك، بعدما قدّم المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وأرسنال موسماً مميزاً مع برايتون.



وسجّل ويلباك الذي خاض 42 مباراة دولية مع منتخب انجلترا، 13 هدفاً في 37 مباراة في «برميرليغ» الموسم الماضي، بعدما أحرز 10 أهداف في موسم 2024 ـ 2025.