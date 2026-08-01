الرباط الصليبي ينهي موسم اللاعب المغربي زكريا لبيض (فيديو)



تأكد غياب اللاعب المغربي زكريا لبيض المحترف في صفوف نادي كورينثيانز البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي، بعد أن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.



ويحتاج لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عاماً حسب موقع روسيا اليوم إلى الخضوع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، تليها فترة طويلة من العلاج والتأهيل الطبي، مما يرجح غيابه عن جميع مباريات كورينثيانز المتبقية في موسم 2025 ــ 2026، والذي يستمر في البرازيل حتى شهر ديسمبر المقبل.



وجاءت هذه الإصابة القاسية خلال مواجهة كورينثيانز أمام أتلتيكو باراناينسي في الجولة الحادية والعشرين من الدوري البرازيلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.



وغادر لبيض الملعب متأثراً بعد أن التوت ركبته بشكل مفاجئ أثناء محاولة مراوغة أحد لاعبي الفريق المنافس.



وفي أعقاب المباراة، لم يخف مدرب كورينثيانز، فرناندو دينيز، استياءه من حالة الملعب، مرجحاً أن تكون هي السبب الرئيسي وراء هذه الإصابة.



وقال دينيز في المؤتمر الصحفي: «من المرجح جداً أن تكون إصابة زكريا الخطيرة ناجمة عن سوء حالة أرضية الملعب». يذكر أن لبيض وهو لاعب دولي مغربي سابق، انضم إلى صفوف كورينثيانز في فبراير الماضي قادماً من الدوري الصيني. وسبق للاعب المخضرم خوض تجارب احترافية بارزة مع عدة أندية، أبرزها نادي أياكس أمستردام الهولندي.