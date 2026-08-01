نجم الرأس الأخضر ينال استقبالاً خاصاً وبطاقة حمراء



حظي روبرتو «بيكو» لوبيز لاعب الرأس الأخضر، باستقبال الأبطال في إيرلندا، عقب كأس العالم، لكنه أيضاً نال البطاقة الحمراء، الجمعة.



وكان مدافع شرمروك روفرز المولود في دبلن بإيرلندا، قد ساعد الرأس الأخضر في الوصول إلى الأدوار الإقصائية بالمونديال، لكنه تعرض للطرد بسبب تدخل قوي مع لاعب دورجيدا يونايتد، في الوقت بدل الضائع من مباراة بالدوري الإيرلندي الممتاز، انتهت بالتعادل 0 - 0.



وقال ستيفن برادلي مدرب روفرز في تصريحات للإعلام: «لقد رأيت اللعبة مرة أخرى، لست واثقاً من أنها تستحق البطاقة الحمراء، أعتقد أن الحكم كان متسرعاً للغاية بشأنها».



لكن شبكة «آر تي آي» الإعلامية الوطنية في إيرلندا، لفتت إلى أن التدخل كان يستوجب تلك العقوبة.



وقبل شهر، كان لوبيز يصارع ليونيل ميسي في دور الـ 32 من كأس العالم، حيث دفع منتخب الرأس الأخضر نظيره الأرجنتيني للوصول إلى الأوقات الإضافية، قبل الخسارة 2 - 3.



وبعد فشل إيرلندا في التأهل لنهائيات كأس العالم، قامت بعض الجماهير المحلية بتشجيع لوبيز مع الرأس الأخضر، وإلى جانب الحارس المتألق فوزينيا، 40 عاماً، كان المدافع لوبيز، 34 عاماً، من أبرز نجوم منتخب بلاده، علماً بأن والده من الرأس الأخضر ووالدته إيرلندية.