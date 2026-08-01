بوعدي يعود إلى تدريبات ليل الفرنسي وينتظر تحديد مستقبله



عاد المغربي أيوب بوعدي إلى تدريبات ناديه ليل الفرنسي أمس الجمعة بعد انتهاء مشاركته اللافتة في كأس العالم، التي شغل خلالها وسائل الإعلام والجماهير بأدائه المميز مع منتخب بلاده، خصوصاً في المباراة الافتتاحية أمام البرازيل التي انتهت بالتعادل 1-1، بينما يترقب حسم مستقبله وسط مفاوضات لم تتوقف من مانشستر سيتي.



وبات لاعب الوسط الشاب أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة النادي الإنجليزي، الذي يتمسك بالتعاقد معه في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل نجمه الإسباني رودريغو هيرنانديز «رودري»، والأنباء المتزايدة التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد.



ورغم اهتمام أندية أوروبية عدة، أبرزها أرسنال، فإن مانشستر سيتي يبدو الأكثر جدية في سباق ضم اللاعب المغربي الشاب، حيث ينظر إليه باعتباره أحد أفضل المواهب الصاعدة في مركز خط الوسط، وأنه أفضل خيار لتعويض رحيل رودري المحتمل.



وفي المقابل، لا يبدو ليل مستعداً للتخلي عن لاعبه بسهولة، لأنه يتمسك باستمراره أو الحصول على مقابل مالي كبير، مستفيداً من الارتفاع الكبير في قيمة بوعدي السوقية بعد تألقه في كأس العالم، ليبقى مستقبل اللاعب معلقاً حتى تتضح الصورة بشأن صفقة انتقاله المحتملة إلى مانشستر سيتي.