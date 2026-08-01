«يويفا» يبدأ حملة التصعيد بعد سحب «فيفا» بيع المونديال



رحب ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، السبت، بقرار الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بالتخلي عن خططه ⁠لبيع حصة في كأس العالم، وقال إنه سيعمل مع الشركاء والأطراف المعنية، لضمان عدم التسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوات دون تشاور في المستقبل.



وقال الاتحاد في بيان: «يرحب الاتحاد ​الأوروبي لكرة ‌القدم «يويفا» ​بقرار «فيفا» ⁠بسحب خطته لبيع حصة في ​بطولاته - ⁠بما في ⁠ذلك كأس العالم - إلى جهات خاصة.



«في ⁠الأيام والأسابيع المقبلة سيعمل «يويفا» مع الاتحادات الأعضاء التابعة له، وبتعاون وثيق مع الاتحادات القارية الأخرى للتفكير في ​كيفية حدوث ذلك ووضع خطة، لضمان عدم تكراره».



وأكد «يويفا» أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، فقد «ثقة» الكرة الأوروبية، رغم تراجعه عن خطته التي كانت تقضي بالسماح لمستثمرين من القطاع الخاص بالدخول في ملكية الأنشطة التجارية المرتبطة بكأس العالم، وذلك عقب موجة رفض عالمية.



وجاء في بيان «يويفا»: «إن القيادة الحالية لـ«فيفا» لم تفقد ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فحسب، بل فقدت أيضاً ثقة العديد من الأطراف الأخرى في أسرة كرة القدم».

وأشار البيان إلى أن إنفانتينو (56 عاماً) أخلّ بالوعود، التي قطعها عند ترشحه لرئاسة «فيفا» عام 2016، وأبرزها الالتزام بـ«الشفافية»، والتأكيد أن «أموال فيفا هي أموالكم (الاتحادات الأعضاء)، وليست أموال رئيس فيفا».

وأضاف يويفا: «لقد أخفق في الوفاء بهذين الوعدين».

وتابع: «الصفقة الغامضة التي دُبرت خلف الأبواب المغلقة، وحاول فرضها، كانت بعيدة كل البعد عن الشفافية».

ونوه: «ومع احتياطيات مالية تتجاوز خمسة مليارات دولار فقد أخفق أيضاً في استخدام أموال الاتحادات الأعضاء بما يخدم مصلحة اللعبة».