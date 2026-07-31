سان جيرمان يتعاقد مع بديل باركولا ويفتح الباب أمام ليفربول



أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، الجمعة، أن فريق باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع موناكو، منافسه في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، لضم صانع الألعاب مجنيس أكليوش.



وكان سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يتابع اللاعب الدولي الفرنسي أكليوش طوال الصيف، ولكن بعد رفض إدارة موناكو لعروض عدة قدمها فريق العاصمة الفرنسية إليه، استفسر ليفربول الإنجليزي عن أكليوش (24 عاماً) في وقت سابق من شهر يوليو الجاري لتعزيز المنافسة على ضم المهاجم الأعسر.



ومع ذلك، تم التوصل أخيراً لاتفاق بين سان جيرمان وموناكو بشأن خدمات أكليوش، الذي سيرحل مقابل رسوم تقدر بنحو 50 مليون يورو (57.4 مليون دولار).



ويستعد أكليوش للرحيل عن موناكو بعد أن ساهم في 51 هدفاً خلال 139 مباراة مع ناديه الذي نشأ فيه.



وقد يشعل انضمام أكليوش لسان جيرمان سلسلة من التحركات في سوق الانتقالات، وربما يسمح لبرادلي باركولا بالرحيل عن ملعب (حديقة الأمراء) وسط اهتمام من ليفربول.