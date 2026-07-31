الاتحاد الآسيوي يدعو إلى حماية وحدة كرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضامنه مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بشأن الجدل الدائر حول مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنشاء شركة تابعة لإدارة الحقوق التجارية لبطولاته.

وأكد الاتحاد الآسيوي، في بيان، أن الشركة التابعة المقترحة من قبل «فيفا» لا يمكنها تحقيق الإجماع والوحدة اللازمين للمضي قدمًا على أرض الواقع.

وأضاف أن كرة القدم ما كان ينبغي أن توضع في موقف تضطر فيه الاتحادات القارية إلى التهديد بمقاطعة كأس العالم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة اللعبة والتوافق بين جميع الأطراف قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس مستقبل البطولات الدولية.