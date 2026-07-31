وفاة أسطورة ميلان فرانكو باريزي عن 66 عامًا

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، وفاة قائده السابق فرانكو باريزي، أحد أبرز أساطير النادي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 66 عامًا.

وكتب ميلان، الذي عيّن باريزي نائبًا فخريًا لرئيس النادي عام 2020، عبر منصة «إكس»: «يبكي ميلان رحيل فرانكو باريزي. سيظل مثاله ونزاهته محفورين إلى الأبد في الحمض النووي للنادي، تمامًا كما هو الحال مع قميصه الأسطوري الرقم 6».

ويعد باريزي، المتوج مع ميلان بثلاثة ألقاب في كأس الأندية الأوروبية البطلة، وستة ألقاب في الدوري الإيطالي، والمتوج مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 1982، وصاحب المركز الثاني في مونديال 1994، أحد أعظم من شغلوا مركز الليبرو في تاريخ كرة القدم.

ولم يحدد ميلان سبب وفاة باريزي.

وكان الدولي الإيطالي السابق قد خضع لعملية جراحية في أغسطس 2025 لاستئصال عقدة رئوية، وقال بعدها بفترة وجيزة: «سيستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة كامل قوتي».

وُلد فرانكو باريزي في إقليم لومبارديا في مايو 1960، وانضم إلى فرق الفئات السنية في ميلان عام 1974، قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 1978، قبيل بلوغه الثامنة عشرة.

وسرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا في سن 18 عامًا، ثم قائدًا للفريق في سن 22 عامًا، واشتهر بمهاراته الفنية، وقدرته على قراءة اللعب وافتكاك الكرة، إلى جانب شخصيته القيادية.

وشكل باريزي، إلى جانب باولو مالديني، وماورو تاسوتي، وأليساندرو كوستاكورتا، أحد أقوى خطوط الدفاع في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

واعتزل عام 1997 بعد أن خاض 719 مباراة بقميص «روسونيري»، وهو رقم لم يتجاوزه سوى مالديني.

وخاض باريزي 81 مباراة دولية بقميص المنتخب الإيطالي.

ورغم تتويجه بكأس العالم 1982، لم يشارك في مونديال المكسيك 1986 بسبب خلاف مع مدرب المنتخب.

كما خسر مع إيطاليا بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس العالم 1990، ثم في نهائي مونديال 1994.