ليفربول يفتقد جو جوميز في بداية الموسم

أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم غياب مدافعه جو جوميز عن بداية الموسم الجديد بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وتعرض جوميز (29 عامًا) للإصابة خلال فوز ليفربول الودي على سندرلاند بنتيجة 4-2 في ناشفيل، يوم الأحد الماضي، حيث غادر المباراة في الدقيقة الثامنة.

وأكد الإسباني أندوني إيراولا، مدرب ليفربول الجديد، أن جوميز سيغيب عن الملاعب لفترة، لكنه لم يحدد مدة غيابه.

وقال إيراولا، في مؤتمر صحفي عقد في شيكاغو: «يعاني جو من إصابة عضلية. أعتقد أن الأمر كان واضحًا منذ أن اشتكى منها فورًا، لذا سيعتمد الأمر على تطور حالته، لكنه سيغيب لعدة أسابيع».

وأضاف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «إنها إصابة عضلية، ومن الصعب تحديد مدة الغياب بدقة، لكنني أعتقد أنه سيعود بعد شهر».

وأوضح: «إذا سارت الأمور على ما يرام، ستكون الإصابة أقل خطورة، وإذا لم تسر كذلك، فقد تتفاقم قليلًا».

واختتم تصريحاته قائلًا: «إنها ليست إصابة خطيرة، بل إصابة عضلية عادية، لكنني أعتقد أنه سيكون من المستحيل إشراكه في بداية الموسم لأننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد. لا ينبغي أن تكون الإصابة خطيرة».