نادٍ إنجليزي يرتدي قفازات الملاكمة ويستعد للموسم من «الحلبة»



ابتكر أحد الأندية الإنجليزية طريقة غير مألوفة للإعداد للموسم الكروي الجديد، بنقل تدريباته من أرضية الملعب إلى حلبة الملاكمة، في خطوة تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي بطريقة أثارت الكثير من الاستغراب.



واستبدل لاعبو سوليهل مورز، الذي ينافس في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، الأحذية الرياضية بقفازات الملاكمة داخل صالة ماكراكين للملاكمة في مدينة برمنغهام، حيث خضع جميع أفراد الفريق لبرنامج تدريبي يجمع بين تمارين الملاكمة واللياقة البدنية، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل.



وأشرف على الحصة التدريبية الملاكم البريطاني السابق ومالك الصالة أوسكار ماكراكين، الذي ركز على تطوير سرعة رد الفعل، وقوة التحمل، والتوازن، والقدرة على التركيز واتخاذ القرار تحت الضغط، وهي عناصر قال عنها المدرب إنها يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على أداء اللاعبين داخل الملعب.



وأوضح النادي الإنجليزي أن اللجوء إلى تدريبات الملاكمة جاء للاستفادة من طبيعة الرياضة، التي تسهم في بناء شخصية اللاعب وتعزيز انضباطه الذهني، إلى جانب رفع قدرته على التعامل مع المواقف الصعبة خلال المباريات، في ظل اعتماد الملاكمة على السرعة والدقة وردة الفعل السريعة.



وجاءت المبادرة بدعم من إيان ماكاليستر، رئيس نادي سوليهل مورز، وهو ملاكم سابق يؤمن بأن الدمج بين كرة القدم والملاكمة يمنح اللاعبين تجربة مختلفة عن أساليب الإعداد التقليدية، معرباً عن أمله في أن تسهم التجربة في رفع جاهزية الفريق بدنياً وذهنياً، ومنحه دفعة قوية قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.