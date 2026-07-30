تشيلسي يضم الفرنسي لاكروا

تعاقد تشيلسي الإنجليزي، الخميس، مع المدافع الدولي الفرنسي ماكسانس لاكروا قادمًا من جاره اللندني كريستال بالاس، في صفقة قدرت قيمتها بـ52 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار).

ووقع لاكروا عقدًا مع «البلوز» لمدة ستة أعوام، على أن يلتحق بفريقه الجديد للمشاركة في الاستعدادات للموسم المقبل.

وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي خاض سبع مباريات دولية مع منتخب فرنسا وشارك معه في كأس العالم الأخيرة: «سعيد جدًا بالانضمام إلى هذا النادي الرائع. الجميع يعرف مكانة تشيلسي وتاريخه في تحقيق الألقاب. أن أكون جزءًا من ذلك، فهذه لحظة فخر بالنسبة لي».

وأضاف: «عندما تحدثت مع المدرب، رأيت أننا نتشارك مع النادي التوجه نفسه والرغبة نفسها. نريد الفوز. وعندما ترى جودة اللاعبين هنا وكل ما يحيط بالنادي، فإن ذلك يمنحنا القدرة على تحقيق أهدافنا. الطموح هو إحراز الألقاب، وأتطلع بفارغ الصبر للمساهمة في ذلك».

وخاض لاكروا 98 مباراة مع كريستال بالاس منذ انضمامه إليه قادمًا من فولفسبورغ الألماني عام 2024.

وخلال فترته مع كريستال بالاس، أحرز كأس إنجلترا، ودوري المؤتمر الأوروبي، ودرع المجتمع.

وبات لاكروا أحدث صفقات تشيلسي خلال فترة الانتقالات الحالية في عهد مدربه الجديد الإسباني شابي ألونسو، بعد التعاقد مع مهاجم أستون فيلا مورغان روجرز مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، والظهير الأيمن الإيطالي ماركو باليسترا قادمًا من أتالانتا مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

كما انضم إلى تشيلسي كل من البرتغالي جيوفاني كويندا والهولندي إيمانويل إيميغا، في صفقتين تم الاتفاق عليهما في عام 2025.

وارتبط اسم مهاجم برايتون داني ويلبيك، ولاعب وسط برنتفورد جوردان هندرسون، بالانتقال إلى «البلوز».

ويتطلع ألونسو، الذي تولى المسؤولية في الأول من يوليو الحالي، إلى إعادة الحيوية إلى تشيلسي بعدما أنهى النادي اللندني الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليغيب عن المشاركات الأوروبية هذا الموسم.