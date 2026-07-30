رئيس الاتحاد الآسيوي يحذر من الإجراءات الأحادية لـ«فيفا»

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن «قلقه البالغ» إزاء ما وصفه بالإجراءات الأحادية التي اتبعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في طرح خطته الخاصة ببيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، محذرًا من أن هذا النهج «يقوض أسس كرة القدم القارية».

ووصف رئيس الاتحاد الآسيوي غياب التشاور مع الاتحادات القارية والوطنية قبل الإعلان عن المشروع بأنه «غير مقبول إطلاقًا»، وذلك في رسالة وجهها إلى الاتحادات الأعضاء.

وأكد أن القرارات التي تمس مستقبل كرة القدم العالمي يجب أن تقوم على التشاور والشفافية والحوكمة الرشيدة، مشددًا على أن الاتحادات القارية ينبغي أن تكون شريكًا أساسيًا في مناقشة مثل هذه المبادرات قبل طرحها أو اتخاذ أي خطوات بشأنها.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي يدعم تطوير كرة القدم وتعزيز مواردها، لكنه يرى أن أي مشروع بهذا الحجم يجب أن يمر عبر الأطر المؤسسية المعتمدة، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، حفاظًا على وحدة منظومة اللعبة ومصالحها المشتركة.

وأضاف أن تجاهل قنوات التشاور القائمة من شأنه أن يضعف الثقة في آليات الحوكمة داخل كرة القدم الدولية، داعيًا إلى حوار شامل قبل المضي في أي قرارات تتعلق بالمستقبل التجاري للعبة.