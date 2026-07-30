ميلان يطمئن جماهيره بشأن فرانكو باريزي

اضطر ميلان الإيطالي إلى إصدار بيان ينفي فيه الشائعات التي تحدثت عن وفاة أسطورته ونائب رئيسه الفخري فرانكو باريزي.

وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، بالحديث عن وفاة باريزي عن عمر 66 عامًا.

وكان باريزي قد كشف في أغسطس 2025 عن خضوعه لعملية جراحية لاستئصال عقدة رئوية، وبدأ برنامجًا للعلاج المناعي.

وفي ظل انتشار الشائعات، أصدر النادي اللومباردي بيانًا قال فيه: «ينفي ميلان الأخبار الكاذبة المتعلقة بفرانكو باريزي التي بدأت تنتشر خلال الدقائق الماضية».

وأضاف: «يمر فرانكو بمرحلة صعبة وحساسة، والنادي يقف بقوة إلى جانبه وإلى جانب عائلته. ونهيب بالجميع احترام خصوصيتهم والامتناع عن نشر معلومات لا تستند إلى أي أساس».

ويعد باريزي نموذجًا نادرًا للاعب الذي أمضى كامل مسيرته في نادٍ واحد، إذ تدرج في أكاديمية الشباب قبل أن يدافع عن ألوان «روسونيري» بين عامي 1977 و1997.

وخاض خلال تلك الفترة 716 مباراة رسمية، سجل خلالها 33 هدفًا، وقدم 24 تمريرة حاسمة، وأحرز ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس الإنتركونتيننتال، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبية، إضافة إلى أربعة ألقاب في كأس السوبر الإيطالية.

ومنذ أكتوبر 2020، يشغل باريزي منصب نائب الرئيس الفخري لميلان، بعدما تولى سابقًا عدة مناصب داخل النادي، من بينها العمل مدربًا في أكاديمية الشباب.

ودافع عن ألوان المنتخب الإيطالي في 81 مباراة، ووصل معه إلى نهائي كأس العالم 1994، حيث أهدر ركلة الترجيح الأولى لإيطاليا أمام البرازيل، قبل أن يهدر أيضًا دانييلي ماسارو وروبرتو باجو، لتحسم البرازيل ركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل دون أهداف.