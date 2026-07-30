ليفربول يهزم وريكسم وديًا

فاز ليفربول الإنجليزي بمباراته التحضيرية الثانية بقيادة مدربه الجديد الإسباني أندوني إيراولا، وذلك على حساب وريكسم الويلزي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (تشامبيونشيب)، بنتيجة 1-0، الأربعاء، على ملعب «يانكي ستاديوم» في نيويورك.

وسجل المهاجم الشاب ريو نغوموها هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من مسافة قريبة، أمام 42 ألف متفرج احتشدوا في ملعب البيسبول الشهير، معقل نادي نيويورك يانكيز وفريق الدوري الأمريكي لكرة القدم نيويورك سيتي.

وسبق لليفربول أن فاز على مواطنه سندرلاند 4-2 السبت في ناشفيل، مانحًا مدربه الجديد إيراولا الانتصار في اختباره الأول مع الفريق، خلفًا للهولندي المقال من منصبه أرنه سلوت.

وشهد الفوز على سندرلاند إصابة المدافع جو غوميز، الذي كان من بين اللاعبين الغائبين الأربعاء، إلى جانب الوافد الجديد الفرنسي جيريمي جاكيه، ولاعبي كأس العالم: الهولندي ريان خرافنبرخ، والألماني فلوريان فيرتس، والسويدي ألكسندر أيزاك.

وقال إيراولا قبل المباراة إن خرافنبرخ وفيرتس وأيزاك قد يعودون للمشاركة في المباراة الأخيرة لليفربول ضمن جولته الأمريكية أمام مواطنه ليدز يونايتد، على ملعب «سولدجر فيلد» في شيكاغو الأحد.