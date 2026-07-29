مانشيني يتمنى تألق لاعبي إيطاليا حتى يسامحه الجمهور



قدم روبرتو مانشيني اعتذاره في تعليقات علنية الأربعاء، بعدما تم إعادة تعيينه مدرباً لمنتخب إيطاليا، وذلك بعد 3 سنوات من رحيله عن المنصب من أجل تولي قيادة منتخب السعودية.



وقال مانشيني: «أنا آسف للغاية لم يكن يتعين عليّ القيام بذلك، لذا أنا آسف، آسف بشدة، على كل شيء حدث على مدار السنوات الثلاث الماضية، سأحاول إعادة المنتخب إلى حيث ينتمي».



وفشلت إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، ما أدى لاستقالة الاتحاد الإيطالي بقيادة غابرييلي غارفينا، والمدرب جينارو غاتوزو في أبريل، بعد فترة وجيزة من الخسارة أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي.



وقاد مانشيني (61 عاما) المنتخب الإيطالي لتحقيق بطولة أمم أوروبا عام 2021، لكنه استقال بشكل مفاجئ، في أغسطس 2023، ليتولى تدريب منتخب السعودية بعد أسبوعين من رحيله.

وقال مانشيني في إشارة إلى عدم التواصل مع غارفينا رئيس الاتحاد الإيطالي وقتها: «لقد كان خطئي تماماً».



وستكون أول مباراة لمانشيني في عودته لقيادة إيطاليا، ضد منتخب بلجيكا يوم 25 سبتمبر بدوري الأمم الأوروبية، على ملعب الأولمبيكو في روما، وسُئل المدرب عن نوع الاستقبال الجماهيري الذي يتوقعه، ليرد قائلاً: «أتفهم أن بعض الجماهير ستكون ضدي، أتمنى أن تؤدي مجموعة اللاعبين بشكل جيد بما يكفي لأن يسامحني هؤلاء الناس».



