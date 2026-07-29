موعد نهائي من إنفانتينو للاتحادات على عرض بيع حصص كأس العالم



حدد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يوم 19 سبتمبر المقبل، موعداً نهائياً للاتحادات الأعضاء الـ211 لقبول عرض لمرة واحدة بقيمة 20 مليون دولار لكل منها، مقدم من شركة الاستثمار التابعة لشقيق جاريد كوشنر، وذلك ضمن مشروع لبيع حصص في كأس العالم.



وقدم إنفانتينو «فرصة تمويل فريدة من نوها»، في رسالة شرح فيها تفصيلاً أسباب رغبته في إنشاء شركة تابعة للفيفا بقيمة 20 مليار دولار، يمتلك مستثمرون من القطاع الخاص 20% منها، وتتولى إدارة مسابقات وفعاليات الاتحاد، مثل كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية.



وكتب إنفانتينو في الرسالة: «من واجبي ومسؤوليتي كرئيس للفيفا أن أقدم لكم، أيها الأعضاء، مثل هذه الفرصة التي ستغير قواعد اللعبة».



وقوبل الاقتراح الذي تم الكشف عنه يوم الثلاثاء، والمدعوم من شركة الاستثمار «ثرايف كابيتال»، التابعة لجوشوا كوشنر، بغضب شديد من زملاء إنفانتينو السابقين في الاتحاد الأوروبي لقدم القدم «يويفا»، الذين أكدوا أن كأس العالم ليس ملكاً للفيفا لكي يبيعه.

ومن المتوقع أن يدعو «يويفا» الاتحادات الأعضاء الـ 55 لاجتماع طارئ عبر الإنترنت على الأرجح يوم الخميس.