نيمار يعلن اعتزال اللعب مع منتخب البرازيل.. ماذا قال في نهاية الرحلة؟



أعلن البرازيلي نيمار جونيور إسدال الستار على مسيرته مع منتخب بلاده، مؤكداً أن علاقته بـ «السيليساو» انتهت، بعد رحلة امتدت لأكثر من 14 عاماً، كتب خلالها اسمه بين أعظم لاعبي المنتخب، ليضع حداً لمسيرة حافلة بالأرقام والإنجازات واللحظات التاريخية.



وقال نيمار «34 عاماً»، إن الوقت حان لإنهاء مشواره الدولي، مؤكداً أنه يشعر بالفخر بكل ما قدمه مع منتخب البرازيل، وأضاف: صنعت تاريخاً مع المنتخب، وسأظل سعيداً بكل اللحظات التي عشتها وأنا أدافع عن القميص الأصفر، قاتلت من أجل المنتخب، وقدمت كل ما أملك، وأعطيت دمي وحياتي من أجل هذا الشعار، لكنني لم أعد أريد المزيد.



وجاء إعلان نيمار بعد أسابيع من خروج البرازيل من كأس العالم 2026، في البطولة التي وصفها سابقاً بأنها ستكون الأخيرة في مسيرته بالمونديال، والتي اكتفى خلالها بالظهور في عدد محدود من دقائق اللعب، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، قبل أن يودع المنتخب المنافسات من دور الـ 16 أمام النرويج.



وخاض نيمار مع المنتخب 130 مباراة دولية، سجل خلالها 80 هدفاً، ليتربع على صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب، كما قدم 58 تمريرة حاسمة، وشارك في 3 نسخ من كأس العالم، إضافة إلى تتويجه بكأس القارات عام 2013.