بلاتر لإنفانتينو: كرة القدم ليست للبيع

وجه السويسري بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، انتقادات حادة إلى خليفته جياني إنفانتينو، معتبرًا أن كرة القدم لا ينبغي أن تتحول إلى سلعة استثمارية، وذلك على خلفية المشروع المقترح لإنشاء شركة تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي.

وانتقد بلاتر، الخطة التي كشفت عنها صحيفتا «تايمز» و«تليغراف» البريطانيتان، والتي تقضي بإنشاء شركة جديدة لإدارة الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم للرجال والسيدات، إلى جانب كأس العالم للأندية، مع طرح ما بين 20 و30% من رأسمالها أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وأثار المشروع، الذي تقدر قيمته بنحو 17.3 مليار يورو، ردود فعل كبيرة داخل أوساط كرة القدم، إذ وصفه بلاتر بأنه يمثل تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعبة.

وقال الرئيس السابق لـ«فيفا»: «العلاقة القوية بين رئيس فيفا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلت إلى أبعاد تضر كرة القدم، هذه اللعبة ليست للبيع».

وتزامنت تصريحات بلاتر مع تصاعد الاعتراضات على المشروع، بعدما شدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في بيان سابق على أن «روح وحوكمة كرة القدم ليست للبيع»، في موقف يؤكد اتساع دائرة الرافضين للخطة.

وأبدى منتقدو المشروع مخاوفهم من أن يؤدي التوسع في الاستثمار الخاص إلى تغليب الاعتبارات التجارية على الجوانب الرياضية، سواء عبر زيادة عدد نسخ كأس العالم، أو رفع عدد المنتخبات المشاركة، أو منح حقوق الاستضافة وفق معايير اقتصادية بالدرجة الأولى.

وتزايدت في الوقت ذاته الاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح، في ظل تقارير أشارت إلى إمكانية ترشيح إنفانتينو لرئاسة الهيكل الاستثماري الجديد بعد انتهاء ولايته المقبلة على رأس الاتحاد الدولي عام 2031، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى المشروع.