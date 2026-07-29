إصابة خطيرة تنتهي بعقوبة غير معتادة في البرازيل

تقرر إيقاف فيكتور جابرييل، مدافع إنترناسيونال، عن ممارسة كرة القدم في البرازيل حتى عودة مهاجم كروزيرو جابرييل بيك إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة.

وصدر قرار الإيقاف، مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش)، من المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل، وهي أعلى هيئة مستقلة مختصة بالنظر في القضايا التأديبية الرياضية في البلاد.

ورأت المحكمة أن العقوبة التقليدية لا تكفي نظرًا لخطورة الواقعة، بعدما تعرض بيك لكسر في عظمة الساق اليسرى (الظنبوب) إثر تدخل من فيكتور جابرييل خلال مباراة بالدوري أُقيمت في 22 يوليو.

ورغم أن قرار المحكمة يحدد الحد الأقصى للإيقاف بـ180 يومًا، فإنه قد ينتهي قبل ذلك إذا حصل بيك على الضوء الأخضر طبيًا للعودة إلى التدريبات قبل انقضاء هذه المدة. كما يحق استئناف القرار.

وأكد فيكتور جابرييل أمام المحكمة أنه لم يكن ينوي إصابة بيك، الذي سبق له اللعب مع لوس أنجليس جالاكسي في الدوري الأمريكي قبل انتقاله إلى كروزيرو مقابل صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها ما لا يقل عن 12 مليون دولار خلال فترة التوقف الخاصة بكأس العالم.

وقال: «قضيت ليالي بلا نوم وأنا أدعو له، وأتقدم باعتذار صادق إلى الجميع في كروزيرو».

ووجهت إلى فيكتور جابرييل تهمة اللعب العنيف بموجب المادة 254 من قانون العدالة الرياضية البرازيلي، كما فرضت عليه العقوبة المشددة استنادًا إلى بند يسمح بتمديد إيقاف اللاعب ليتوافق مع فترة تعافي اللاعب المصاب في حالات الإصابات الخطيرة.

ولم يصدر الحكم بإجماع أعضاء المحكمة، إذ صوت أحد القضاة، رودريجو شتاينمان باير، في البداية لصالح إيقاف اللاعب ست مباريات فقط، دون ربط العقوبة بفترة تعافي اللاعب المصاب.

لكن رئيس المحكمة، جورجي أوكتافيو لافوكات جالفاو، إلى جانب إدواردو شيبلي ساليس راموس، وألين جونسالفيز جاتاهي، صوتوا لصالح تطبيق العقوبة الأطول.