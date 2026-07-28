أكثر من 1.2 مليار يورو إيرادات لريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تحقيق إيرادات قياسية بلغت 1.221 مليار يورو (1.39 مليار دولار) خلال الموسم الكروي 2025-2026، رغم فشله في إحراز أي لقب.

وقال النادي، في بيان: «بلغت الإيرادات التشغيلية، باستثناء عائدات انتقالات اللاعبين، 1.221 مليار يورو، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بالسنة المالية السابقة».

وأضاف: «تجاوز ريال مدريد بذلك للمرة الأولى حاجز 1.2 مليار يورو، وهو رقم لم تحققه أي مؤسسة رياضية أخرى في العالم حتى الآن، ما يعزز مكانة النادي كصاحب أعلى الإيرادات في قطاع الرياضة».

وأوضح ريال مدريد أنه حقق أرباحًا صافية بعد الضرائب بلغت 26 مليون يورو (30 مليون دولار)، بزيادة 8% مقارنة بموسم 2024-2025.

وساهمت الزيادة في إيرادات ملعب سانتياغو برنابيو، بعد تجديده، والتي ارتفعت بنسبة 11% إلى 363 مليون يورو (413 مليون دولار)، إلى جانب عقود رعاية جديدة، في تعزيز الأداء المالي للنادي.

واستعان ريال مدريد، الشهر الماضي، بمدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف على الفريق، خلفًا لألفارو أربيلوا، وذلك بعد موسمين من دون التتويج بأي لقب كبير.

كما أبرم عدة صفقات خلال الصيف الحالي، من بينها البرتغالي برناردو سيلفا، ومارك كوكوريا، المتوج مؤخرًا مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2026.

ووفقًا لتقارير إعلامية، توصل النادي إلى اتفاق مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي لضمه من لايبزغ الألماني، فيما يعد قائد المنتخب الإسباني ولاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي رودري من الأسماء المطروحة أيضًا ضمن خطة إعادة تشكيل الفريق.