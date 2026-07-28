من أجل فرنسا.. زيدان رفض جميع عروض الأندية

كشف زين الدين زيدان أنه رفض جميع العروض التي تلقاها لتدريب الأندية خلال السنوات الأخيرة، مفضلاً انتظار فرصة قيادة منتخب فرنسا، مؤكدًا أن تدريب «الديوك» كان الهدف الوحيد الذي سعى إليه طوال تلك الفترة، بعد الإعلان رسميًا عن تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الفرنسي.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقب إعلان تعيينه، إن تدريب المنتخب الفرنسي «هو الأمر الوحيد الذي كنت أريد القيام به»، مضيفًا: «إنه نوع من الاستمرارية، وحلم بطريقة ما».

وأوضح المدرب الفرنسي، البالغ من العمر 54 عامًا، أنه تلقى عروضًا عديدة خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية لتولي تدريب أندية، لكنه رفضها جميعًا، مشيرًا إلى أن هدفه كان انتظار فرصة قيادة منتخب بلاده.

ويعود زيدان إلى التدريب للمرة الأولى منذ عام 2021، عندما أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد الإسباني، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية بقيادة المنتخب الفرنسي، الذي سبق أن قاده لاعبًا إلى التتويج بكأس العالم 1998 وكأس أمم أوروبا 2000.