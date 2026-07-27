بعمر 59 عامًا.. أكبر لاعب محترف في العالم يهز الشباك من جديد

أنهى كازويوشي ميورا، أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، انتظارًا دام قرابة أربعة أعوام، بعدما عاد إلى هز الشباك بعمر 59 عامًا، مؤكدًا أن شغفه باللعبة لا يزال أقوى من عامل السن، في مشهد جديد يضاف إلى واحدة من أطول المسيرات في تاريخ كرة القدم.

وسجل المهاجم الياباني هدفه الأول منذ نوفمبر 2022، بعدما أحرز الهدف الخامس لفريق فوكوشيما يونايتد خلال الفوز الكاسح على إيواكي فوروكاوا بنتيجة 7-0 في بطولة كأس الإمبراطور، ليضع حدًا لسلسلة امتدت 34 مباراة دون تسجيل، بحسب ما ذكره موقع «ذا أثليتيك».

وقال ميورا، عبر الموقع الرسمي لنادي فوكوشيما: «أردت أن أكون على قدر ثقة الجميع، وخاصة المدرب الذي منحني فرصة المشاركة، والأجمل بالنسبة لي أن الجميع، من لاعبين وجهاز فني وجماهير، احتفلوا بهذا الهدف رغم أننا كنا متقدمين بفارق كبير».

ويخوض المهاجم المخضرم موسمه الاحترافي الثاني والأربعين، كما سيواصل مسيرته حتى يونيو 2027، بعدما أعلن فوكوشيما في 26 يونيو الماضي تمديد إعارته من يوكوهاما إف سي.

ودافع ميورا عن ألوان منتخب اليابان بين عامي 1990 و2000، وخاض 89 مباراة دولية سجل خلالها 55 هدفًا، قبل أن يواصل مسيرته مع الأندية حتى أصبح يُعرف في بلاده بلقب «الملك كازو».

ويرتبط ميورا بعقد مع يوكوهاما إف سي منذ عام 2005، بعدما انضم إلى النادي وهو في الثامنة والثلاثين من عمره، إلا أنه لم يشارك مع الفريق في دوري الدرجة الثانية الياباني منذ عام 2020، بعدما سجل معه 27 هدفًا في 298 مباراة، قبل خروجه في عدة إعارات كان أحدثها إلى فوكوشيما يونايتد.

وبدأ ميورا رحلته الكروية مبكرًا، إذ غادر اليابان في الخامسة عشرة من عمره من أجل تحقيق حلم الاحتراف، وانضم إلى أكاديمية يوفنتوس دا موكا البرازيلي، قبل أن يلعب مع سانتوس وبالميراس وكوريتيبا، ثم عاد إلى اليابان عام 1990.

وقضى ثمانية أعوام مع فيردي كاواساكي، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري الياباني مرتين متتاليتين عقب انطلاق دوري الدرجة الأولى الياباني عام 1993، وأصبح أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت ببدايات البطولة.

وخاض ميورا أيضًا تجارب احترافية في أوروبا، إذ أصبح أول لاعب من شرق آسيا يشارك في الدوري الإيطالي عندما انتقل إلى جنوى على سبيل الإعارة عام 1994، قبل أن يعود إلى فيردي كاواساكي في العام التالي ويسجل معه 113 هدفًا.

كما لعب فترة قصيرة مع دينامو زغرب الكرواتي، ثم سجل 53 هدفًا خلال ستة مواسم بقميصي كيوتو بيربل سانجا وفيسيل كوبي، قبل انتقاله إلى يوكوهاما إف سي.

وسبق لميورا أن حطم في عام 2017 الرقم القياسي لأكبر لاعب محترف في العالم، عندما شارك بعمر 50 عامًا و7 أيام، متجاوزًا الرقم الذي سجله أسطورة إنجلترا ستانلي ماثيوز عام 1965 بفارق يومين، قبل أن يواصل كتابة فصول جديدة في مسيرة استثنائية لم تتوقف حتى الآن.