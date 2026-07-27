رونالدو يستثمر زخم المونديال بمسلسل عن الكرة البريطانية

بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو توسيع حضوره خارج ملاعب كرة القدم، مستفيدًا من الاهتمام العالمي الذي أعقب كأس العالم، بعدما انضم إلى مشروع درامي ضخم عن الكرة البريطانية، يجمع بين التمثيل والإنتاج التنفيذي، في خطوة جديدة ضمن استثماراته في قطاع الإعلام والترفيه.

وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن تصوير المسلسل، الذي يحمل اسم «الأيام الأولى»، انطلق بالفعل، على أن يظهر فيه قائد النصر، البالغ من العمر 41 عامًا، ممثلًا، إلى جانب مشاركته في الإنتاج التنفيذي للعمل.

وأكدت الصحيفة أن أسطورة أرسنال الفرنسي تييري هنري، البالغ من العمر 48 عامًا، يشارك أيضًا في المشروع، ليجتمع مع رونالدو في عمل فني يتناول عالم كرة القدم البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن المشروع يحظى باهتمام كبير من منصات البث، في ظل الأسماء المشاركة أمام الكاميرا وخلفها، متوقعًا منافسة للحصول على حقوق عرضه، خاصة أنه يضم شخصيات بارزة في مجالي الرياضة وصناعة الترفيه.

وتدور أحداث المسلسل حول وكيل أعمال كرة قدم بارز يدعى «ستانلي دالتون»، ويؤدي دوره الممثل البريطاني داميان لويس (55 عامًا). واستوحى صناع العمل الفكرة من تصور قدمه الوكيل الرياضي دارين دين (52 عامًا)، الذي يتولى إدارة أعمال تييري هنري.

وأضاف المصدر أن كأس العالم أسهم في تجدد الاهتمام العالمي، خاصة في الولايات المتحدة، بكرة القدم البريطانية، موضحًا أن هذا الاهتمام بدأ يتنامى منذ سنوات مع نجاح عدد من الأعمال التلفزيونية، وأكد أن مسلسل «الأيام الأولى» ينتمي إلى فئة الدراما، مع بعض اللمسات الكوميدية، ويحظى بمشاركة مجموعة من الأسماء البارزة.

ويتولى إنتاج المسلسل استوديوهات «يو آر مارف»، التي أسسها رونالدو بالشراكة مع المخرج البريطاني ماثيو فون، كما يشارك في العمل مغني الراب البريطاني ديف، إلى جانب الممثلة الصاعدة كارلوتا بنات.

وشهدت الأيام الماضية ظهور تييري هنري في ملعب نادي بارنيت شمال غربي لندن، خلال مشاركته في أول أيام التصوير، في وقت يواصل فيه فريق العمل تنفيذ مشاهد المسلسل.

وكان ماثيو فون قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري تأسيس شركة «يو آر مارف» بالشراكة مع رونالدو، موضحًا أن الهدف منها تقديم أفكار جديدة في صناعة الأفلام.. وقال حينها: «صنع كريستيانو على أرض الملعب قصصًا لم أكن لأتمكن من كتابتها، وأتطلع إلى إنتاج أفلام ملهمة معه».

ومن جانبه، قال رونالدو: «هذا فصل مثير بالنسبة لي، حيث أتطلع إلى مغامرات جديدة».

ويأتي المشروع في وقت يواصل فيه النجم البرتغالي توسيع نشاطه خارج المستطيل الأخضر، مستفيدًا من جماهيريته الضخمة التي تتجاوز مليار متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي.