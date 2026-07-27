بيرلو يعلن خروجه من سباق تدريب المنتخب الإيطالي

أعلن لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق أندريا بيرلو، الاثنين، أنه لم يعد ضمن المرشحين لمنصب المدير الفني لمنتخب بلاده لكرة القدم، بعدما كان أبرز المرشحين لتولي المنصب.

وكتب لاعب وسط ميلان ويوفنتوس السابق على حسابه في «إنستغرام»: «علمت مساء أمس أنني لم أعد مرشحًا لمنصب مدرب المنتخب الوطني الإيطالي»، معتبرًا أنه من «الضروري توضيح بعض النقاط».

وبحسب الصحافة الإيطالية، كان من المفترض أن يُعيَّن بيرلو (47 عامًا) هذا الأسبوع مديرًا فنيًا للمنتخب الإيطالي، الذي لا يزال يعاني من صدمة غيابه عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم (2018 و2022 و2026).

لكن اسم «المايسترو» السابق، والمدرب الحالي لفريق يونايتد أف سي، قوبل بتحفظ، في ظل مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2020 وشملت تدريب يوفنتوس، وكاراجُمرك التركي، وسمبدوريا، ويونايتد أف سي.

وقال بيرلو في بيان مطول: «تابعت بمرارة شديدة النقاش الذي دار بشأن ترشيحي»، معربًا عن رغبته في توجيه الشكر إلى المدير الفني الجديد باولو مالديني، ومستشاره الخاص البرازيلي ليوناردو، على «التقدير والثقة اللذين أبدياهما».

وأضاف: «أشعر بالأسف لأن قرارًا استند إلى معايير رياضية انجرف سريعًا إلى نقاش عام، نُسبت إليّ خلاله نوايا وأفكار لا تعكس شخصيتي».

ووفقًا للصحافة الإيطالية، فإن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوفاني مالاغو، كان يعارض منذ البداية تعيين بيرلو على رأس المنتخب الإيطالي.

وكان مالديني وليوناردو قد فضّلا بيرلو على أنتونيو كونتي، الذي لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ منذ رحيله عن نابولي، غير أن مدرب يوفنتوس وإنتر وتشيلسي وتوتنهام السابق قد يعود إلى دائرة المنافسة على المنصب الذي شغله بين عامي 2014 و2016، بحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت».

كما حاول مالديني وليوناردو إقناع الإسباني بيب غوارديولا بتولي المهمة، لكن من دون جدوى.