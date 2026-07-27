زيدان يتولى تدريب منتخب فرنسا رسميًا الثلاثاء

سيكون المنتخب الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، على موعد مع تسمية مدربه الجديد خليفة لديدييه ديشان، الذي أمضى 14 عامًا ناجحة في هذا المنصب، مع الإعلان المتوقع عن تعيين زين الدين زيدان لتولي المهمة.

ومع قدر محدود جدًا من التشويق، يتجه رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو، إلى الإعلان رسميًا عن تسمية بطل مونديال 1998 خليفةً بديهيًا لديشان، الذي قاد «الزرق» إلى لقب مونديال 2018 ووصافة نسخة 2022، قبل أن ينهي المغامرة الطويلة باحتلال المركز الرابع في نسخة 2026 التي اختتمت في 19 يوليو.

إنه بالتأكيد سر مكشوف لم يكن موضع شك حقيقي يومًا ما، على أن يصبح رسميًا الثلاثاء عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (09:00 ت غ).

وسيصبح صانع الألعاب السابق، البالغ من العمر 54 عامًا، أخيرًا مدربًا للمنتخب.

ولم يُخفِ زيدان يومًا اهتمامه بهذا المنصب، إذ كان اسمه يتردد بانتظام كلما طُرح احتمال رحيل زميله السابق في المنتخب، لاسيما قبل مونديالي 2018 و2022.

لكنه احتاج إلى بضع سنوات إضافية من الصبر كي يحقق مراده بعد قرار ديشان إنهاء مغامرته الطويلة مع «الزرق».

وقال زيدان في مايو 2025، على هامش فعالية نظمتها شركة أديداس للمستلزمات الرياضية، التي ترعاه: «أشعر أني أتمتع بالشرعية في منتخب فرنسا، حيث لعبت وقضيت قرابة 12 أو 13 أو 14 عامًا لاعبًا. إنه بالطبع حلم، وأتطلع إليه بفارغ الصبر».

وأقر ديالو نفسه في مارس، في تصريحات لصحيفة «لو فيغارو»، بأنه يعرف بالفعل هوية خليفة ديشان، من دون أن يذكر اسم زيدان، لكنه رسم صورة تنطبق عليه عندما تحدث عن «شخصية تستوفي الكثير من المعايير، ويمكنها أيضًا أن تحظى بتأييد الفرنسيين».

ولم تقتصر شرعية زيدان على مسيرته لاعبًا، بعدما دخل التاريخ بفضل هدفيه في نهائي كأس العالم 1998 أمام البرازيل.

وبعد أن أصبح مدربًا، لم يتولَّ زيدان سوى تدريب فريق واحد هو ريال مدريد الإسباني، ناديه السابق.

لكن هذه التجربة الوحيدة كانت ناجحة إلى حد كبير خلال فترتيه مع النادي (2016-2018 و2019-2021)، لاسيما بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016 و2017 و2018).

ومنذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، بقي «زيزو» من دون منصب، منتظرًا أن يصبح ثالث بطل للعالم من منتخب 1998 يتولى تدريب «الزرق»، بعد زميليه السابقين لوران بلان (2010-2012) ثم ديشان (2012-2026).

لكن رغم كل الرصيد الذي يتمتع به، تبدو المهمة صعبة لخلافة «ديه ديه»، الذي وُصفت طريقة لعبه أحيانًا بالحذرة، لكنه تألق في البطولات الكبرى بإحراز كأس العالم (2018)، وبلوغ النهائي (2022)، ونصف النهائي (2026)، إضافة إلى نهائي كأس أوروبا (2016).

ومن المنتظر، بحسب صحيفة «ليكيب»، أن يضم زيدان إلى جهازه الفني اثنين من أبطال 1998، هما حارس المرمى السابق فابيان بارتيز، والمهاجم برنار ديوميد.

وسيبدأ زيدان، الذي خاض 108 مباريات بقميص المنتخب سجل خلالها 31 هدفًا، مهامه الجديدة اعتبارًا من سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية.

وستقام المباراة الأولى للمنتخب الفرنسي، الذي لا يزال متأثرًا بهزيمته أمام إنجلترا (4-6) في مباراة المركز الثالث لمونديال 2026، يوم 25 سبتمبر في تركيا.