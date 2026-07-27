فينيسيوس ينتظر ضمانات مورينيو قبل التجديد

ينتظر فينيسيوس جونيور عقد جلسة مع جوزيه مورينيو وإدارة ريال مدريد قبل حسم ملف تجديد عقده، من أجل التعرف إلى دوره في المشروع الفني الجديد، والتأكد من حصوله على التقدير المالي الذي يتناسب مع مكانته، رغم تمسكه بالاستمرار داخل النادي الملكي.

وتسارعت التكهنات حول مستقبل الجناح البرازيلي خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة الجناح الإيفواري ديوماندي، أحد أبرز نجوم كأس العالم الأخيرة، وظهور أنباء ربطت بين الصفقة وإمكانية رحيل فينيسيوس.

وربطت بعض التقارير بين اللاعبين بسبب تعاملهما مع وكيل الأعمال نفسه، فريديريكو بينا، إلا أن صحيفة «آس» الإسبانية أكدت أن أولوية فينيسيوس الأولى هي تجديد عقده مع ريال مدريد، ولا يفكر في الانتقال إلى أرسنال.

وينتهي عقد فينيسيوس في صيف 2027، وهو ما وضعه تحت أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية، التي تتابع موقفه مع ريال مدريد سواء لمحاولة ضمه خلال الفترة المقبلة أو التعاقد معه مجانًا عند نهاية عقده.

وبدأ أرسنال، بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، استطلاع موقف اللاعب وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية، وأبدى ليفربول اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدماته في صيف 2027 بعد انتهاء عقده، إلا أن موقف اللاعب لم يتغير، إذ يركز على مواصلة مشواره بقميص ريال مدريد.

وينتظر ريال مدريد استئناف مفاوضات التجديد خلال الأسبوع المقبل عقب عودة فينيسيوس من إجازته الصيفية، إذ يرغب اللاعب في الاجتماع مع مسؤولي النادي للتعرف إلى مكانته داخل مشروع مورينيو الهجومي، إلى جانب الاتفاق على الجوانب المالية للعقد الجديد.

ويرى مورينيو أن التخلي عن لاعب بحجم فينيسيوس سيكون خسارة كبيرة، ويعمل على بناء منظومة هجومية تعتمد على الثلاثي كيليان مبابي، وفينيسيوس، والوافد المنتظر ديوماندي، مع مساندة الإنجليزي جود بيلينغهام في خط الوسط.

وشهدت مفاوضات التجديد توقفًا خلال الأشهر الماضية، رغم وصولها إلى مراحل متقدمة عقب كأس العالم للأندية، بسبب خلاف محدود حول التفاصيل المالية الأخيرة، بعدما تمسك كل طرف بموقفه.

ويطالب فينيسيوس بالحصول على راتب سنوي صافٍ يبلغ نحو 20 مليون يورو، في حين سيصل راتبه في الموسم المقبل إلى نحو 18 مليون يورو وفق العقد التصاعدي الذي وقعه عام 2022، والذي يبلغ متوسطه 15 مليون يورو سنويًا.

ويتضمن عقد اللاعب بندًا يمنحه مليوني يورو إضافيين عند الفوز بجوائز فردية كبرى، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، بعدما خسر جائزة الكرة الذهبية عام 2024 لصالح الإسباني رودري.

ورغم شعور فينيسيوس في فترات سابقة بتراجع الاهتمام به مع ارتباط ريال مدريد بأسماء مثل خوليان ألفاريز وأوليز، ثم التعاقد مع جود بيلينغهام وكيليان مبابي، فإنه يدرك مكانته داخل الفريق، خاصة بعدما كان أحد أبرز عناصر التتويج بآخر نسختين من دوري أبطال أوروبا.