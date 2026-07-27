مورينيو يبدأ إعادة بناء ريال مدريد

بدأ جوزيه مورينيو تنفيذ خطة لإعادة بناء ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد، عبر إعادة تشكيل قائمة الفريق وإجراء تعديلات تشمل الصفقات الجديدة ومستقبل عدد من اللاعبين، بهدف تكوين مجموعة تعتمد على السرعة واللعب المباشر نحو المرمى.

ويعمل الجهاز الفني لريال مدريد على استكمال تدعيمات الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات، إذ يضع مورينيو أولوية للتعاقد مع لاعبين يمتلكون السرعة والقدرة على تنفيذ اللعب العمودي، باعتبارها الركيزة الأساسية للمشروع الذي يسعى إلى تطبيقه مع الفريق.

واقترب ريال مدريد من حسم التعاقد مع الجناح الإيفواري ديوماندي قادمًا من لايبزيغ الألماني، في صفقة ستكون الخامسة للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما سبق للاعب خوض تجربة في الدوري الإسباني بقميص ليجانيس خلال موسم 2024-2025.

ولن تتوقف تحركات النادي عند هذه الصفقة، إذ يسعى مورينيو إلى إضافة عناصر أخرى تناسب أسلوب اللعب الذي يخطط لتطبيقه، من أجل الوصول إلى التشكيلة التي يريدها قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتشير التقارير إلى أن خط وسط ريال مدريد سيكون من أبرز المراكز التي قد تشهد تعديلات خلال الفترة المقبلة.

وتردد اسم الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي، خلال الأيام الماضية، ورغم نفي ريال مدريد رسميًا وجود تحركات لضمه، فإن التقارير تشير إلى رغبة اللاعب في العودة إلى الدوري الإسباني عبر بوابة النادي الملكي، مع تحول موقف الإدارة من الرفض إلى إبقاء جميع الاحتمالات قائمة حتى إغلاق سوق الانتقالات في نهاية أغسطس.

ويحتاج ريال مدريد، في حال قرر التحرك لضم رودري، إلى إفساح المجال ماليًا وفنيًا داخل خط الوسط، خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، وتجديد عقد أوريلين تشواميني، بينما كان داني سيبايوس اللاعب الوحيد الذي غادر هذا المركز حتى الآن.

ويترقب النادي عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف مستقبله سريعًا، سواء عبر تجديد عقده أو دراسة العروض المقدمة له، تفاديًا لدخول الموسم الأخير من عقده الحالي دون حسم موقفه.

ويدرس مورينيو أيضًا مستقبل عدد من اللاعبين داخل الفريق، إذ يرغب كل من إبراهيم دياز وإدواردو كامافينغا في الاستمرار مع ريال مدريد، بينما يتجه غونزالو غارسيا إلى الرحيل النهائي، وسيخرج ماستانتونو على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرة.

ويبحث وكيل المدافع راؤول أسينسيو عن مخرج للاعب من ريال مدريد، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة بصورة منتظمة تحت قيادة مورينيو.