ألونسو يبدأ عهد تشيلسي بـ«طاقة إيجابية»

قال الإسباني شابي ألونسو، الاثنين، إن هناك «طاقة جيدة» في فريقه الجديد تشيلسي الإنجليزي، الساعي إلى تغيير وضعه من خلال التعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق.

وبدأ الإسباني مهامه رسميًا في الأول من يوليو/تموز، وسيقود فريقه في أول مباراة في سيدني، الثلاثاء، عندما يواجه «البلوز» ويسترن سيدني واندررز.

ويواجه ألونسو مهمة ضخمة لإعادة تشيلسي إلى دائرة المنافسة على الألقاب الكبرى، بعد إنهائه الموسم الماضي بشكل مخيب في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي، وفشله في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

وأحرز النادي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز آخر مرة قبل عقد من الزمن، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.

وأجرى ألونسو سلسلة من الصفقات في الفترة التحضيرية، أبرزها مورغان روجرز، القادم من أستون فيلا، وقال إنه أعجب بما رآه حتى الآن.

وصرح: «نريد بناء فريق تنافسي. نحن في خضم هذه العملية. لدينا جودة كبيرة وموهبة كبيرة».

وأضاف: «نحتاج إلى معرفة ما يتطلبه الأمر للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونريد أن تكون لدينا تشكيلة تتمتع بالتوازن الصحيح بين الجودة والعقلية».

وأردف: «لكن أعتقد أننا نبدأ الموسم الجديد بطاقة جيدة، وسيكون ذلك مهمًا».

وبرز لاعب خط الوسط السابق لليفربول ومنتخب إسبانيا بوصفه أحد ألمع مدربي أوروبا، بعدما قاد باير ليفركوزن الألماني إلى ثنائية الدوري والكأس من دون هزيمة خلال موسم 2023-2024، إضافة إلى الوصول إلى نهائي مسابقة «يوروبا ليغ».

غير أنه لم يصمد سوى سبعة أشهر مدربًا لريال مدريد، الذي عيّنه في المنصب العام الماضي، ثم تخلى عنه في يناير/كانون الثاني.

ويرتبط اسم ألونسو بأسلوب التمرير القصير، وطبق نظام 1-2-4-3 في ليفركوزن، الذي أثبت نجاحه المبهر.

لكنه أظهر أيضًا واقعية في تكتيكاته، وهي سمة ينوي نقلها إلى تشيلسي.

وأضاف: «سنكون مرنين في تكتيكاتنا، وفي مقارباتنا وخطط المباريات»، مدركًا أنه لا يحاول فرض نظام مختلف تمامًا عن الموسم الماضي.

وتابع: «الأمر لا يكمن في تغييري لكل شيء، بل يتعلق بالتحديث وتطوير شيء قاموا به بمفاهيم جديدة يمتلكها كل مدرب».

- «صفقة رائعة» -

واستدرك: «لكن الأمر الجيد هو أنهم قاموا بالفعل بأشياء كثيرة أحبها، لذا يتعلق الأمر الآن بتغيير أو تحديث بضعة أمور أخرى».

ومنذ أن أحرز تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز آخر مرة عام 2017، تعاقب على الفريق عدد من المدربين الذين رحلوا بعد فشلهم في تكرار هذا الإنجاز، ويقع الضغط الآن على كاهل ألونسو لإنهاء هذا الجفاف.

لكنه قال إن الوقت ما زال مبكرًا لتحديد ما سيعد موسمًا ناجحًا.

وقال المدرب البالغ من العمر 44 عامًا، والذي وقع عقدًا لمدة أربع سنوات: «لا أريد أن أتحدث مبكرًا جدًا عن هدفنا. نريد أن نستحق الوجود في أعلى مركز ممكن، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى العمل بجد».

واستطرد: «نحتاج إلى تطوير هذا الفريق بلاعبين جدد وأفكار جديدة، لكن الأمر يستغرق أحيانًا وقتًا أطول، وأحيانًا يحدث بشكل أسرع. وحتى الآن، هناك شعور وطاقة جيدان. يعمل اللاعبون بجد، وهذا ما نريده».

ووصف ألونسو ضم روجرز بأنه «صفقة رائعة» من شأنها أن تجعل النادي أكثر تنافسية، متوقعًا أن «ينسجم بشكل جيد جدًا» مع مواطنه كول بالمر في الهجوم.

وانتقل اللاعب متعدد المراكز من أستون فيلا الأسبوع الماضي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، في أغلى صفقة انتقال للاعب بريطاني.

وأضاف المدرب الإسباني: «إنها صفقة رائعة. أعتقد أننا كنا بحاجة إلى لاعب مهم في ذلك المركز، وأنا متأكد من أنه لا توجد خيارات كثيرة أفضل من مورغان، لذا نحن سعداء، وهذا يعني الكثير لنا جميعًا».