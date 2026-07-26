صلاح يتقدم قائمة «نجوم بلا أندية»



يتصدر المصري محمد صلاح قائمة أبرز نجوم كرة القدم العالمية الذين لا يزالون بلا أندية، مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد، في وقت يضم فيه سوق الانتقالات مجموعة من الأسماء اللامعة التي تنتظر تحديد مصيرها.



ويتصدر الفرعون المصري، قائمة أبرز اللاعبين المتاحين للانتقال مجاناً، بعد نهاية مشواره مع ليفربول عقب سنوات حافلة بالإنجازات، وسط اهتمام من عدد من الأندية، أبرزها بشكتاش التركي، الذي اقترب منه كثيراً.



وفي خط الهجوم، يبرز الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي غادر يوفنتوس، ويعد من أكثر المهاجمين المطلوبين، خاصة أنه صغير السن بعمر الـ 26 عاماً، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري التركي، كما ينتظر الإنجليزي جادون سانشو تحديد وجهته المقبلة، بعد انتهاء تجربته الأخيرة مع مانشستر يونايتد، مع وجود رغبة من الريان القطري للتعاقد معه.



وفي الدفاع، يبرز اسم جون ستونز بعد رحيله عن مانشستر سيتي بعد 9 سنوات، والذي يمتلك خبرة كبيرة تجعله هدفاً للأندية الباحثة عن مدافع دولي متمرس، وترددت أنباء برغبة تشيلسي وأرسنال في كسب توقيعه.



كما أصبح النمساوي دافيد ألابا متاحاً بعد نهاية تجربته مع ريال مدريد، التي امتدت 5 مواسم، ويأمل في خوض تحدٍ جديد يعيده إلى الواجهة، مستفيداً من خبرته الطويلة وإنجازاته القارية، وفي خط الوسط، يبحث البرازيلي فابينيو عن محطة جديدة بعد انتهاء تجربته مع الاتحاد السعودي، التي امتدت 3 مواسم.



وتضم القائمة أيضاً السنغالي كريبان دياتا، الذي يبحث عن فرصة جديدة بعد مغادرة موناكو، إلى جانب مواطنه بامبا ديينغ، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري التركي، فيما ينتظر المالي إيف بيسوما تحديد مستقبله بعد إعلان رحيله عن توتنهام الشهر الماضي، كما يواصل الجزائري نبيل بن طالب دراسة خياراته بعد نهاية تجربته الأخيرة مع ليل الفرنسي، والتي عانى خلالها من بعض المشاكل الصحية التي أثرت على مسيرته.



ومن العناصر التي غادرت الدوري الإماراتي، صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير، الذي ودع كشوفات فريق الجزيرة، ويطمح إلى خوض تحدٍ جديد، وهنالك أيضاً البرتغالي رافائيل غيريرو بعد نهاية مشواره مع بايرن ميونيخ، والذي لم تتضح وجهته الجديدة، والعديد من الأسماء التي تألقت في الملاعب وينتظر أن تحسم مصيرها في الوقت القريب.