صراع بين كبار الدوري الإنجليزي على موهبة برشلونة



يستهدف نادي مانشستر سيتي التعاقد مع أحد لاعبي فريق برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي حسبما ذكرت تقارير صحفية.



وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن لاعب فريق برشلونة مارك بيرنال مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي وتحديداً من قِبل أندية مانشستر سيتي، آرسنال وتشيلسي.



وأوضحت أن مانشستر سيتي لديه الاهتمام الأكبر بضم مارك بيرنال، حيث يدرس التعاقد معه من أجل تعزيز خط وسطه ويخطط لرحيل لاعبين مثل غونزاليس ورودري لإتمام صفقات مميزة في خط الوسط.



وأفادت أن مارك بيرنال يعد أحد اللاعبين الذين يناسبون تماماً رؤية المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي والطاقم التدريبي.



وأشارت إلى أن خطة مانشستر سيتي تتمثل في التعاقد مع اثنين من لاعبي خط الوسط الواعدين لديهما صفات بدنية مميزة إلى جانب التحكم الرائع بالكرة.