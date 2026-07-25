تحديد موعد الإعلان عن تولي بيرلو مهمة تدريب المنتخب الإيطالي



ينتظر أن يعلن عن تعيين أندريا بيرلو مدرباً جديداً لمنتخب إيطاليا لكرة القدم الإثنين أو الثلاثاء بعدما تم الاتفاق على تفاصيل عقد يمتد لأربع سنوات براتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو، وفق ما أفادت تقارير محلية عدة في الساعات الأخيرة.



وبدت وسائل الإعلام الإيطالية متأكدة منذ بعد ظهر الجمعة من حسم التعاقد مع بيرلو الذي كان الخيار الثالث خلف الإسباني بيب غوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل حالياً.

لكن غوارديولا الذي اجتمع به خلال الأيام الأخيرة المدير الرياضي الجديد للمنتخب باولو مالديني ومستشاره الخاص البرازيلي ليوناردو، رفض استلام المهمة لأنه يريد التفرغ لعائلته بعد 10 أعوام قضاها مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وفق التقارير.



أما بالنسبة لأنشيلوتي، ففشلت مهمة التعاقد معه لأنه وقع أخيراً عقداً جديداً مع منتخب البرازيل.



ووفق وسائل الإعلام الإيطالية ومن بينها موقع «فوتبول إيطاليا»، وافق بيرلو على توليه المهمة فور تلقيه الاتصال من مالديني وليوناردو، زميليه السابقين في ميلان. وتفيد تقارير واسعة الانتشار بأن بيرلو سيوقع عقداً يمتد حتى نهاية كأس العالم 2030، على أن يبلغ راتب ابن الـ47 عاماً نحو 1.5 مليون يورو سنوياً.



ويُعد هذا سبباً إضافياً جعله مرشحاً قوياً للمنصب، لا سيما بعد التقارير التي أشارت إلى أن غوارديولا كان سيطالب بما يصل إلى 20 مليون يورو سنوياً لتولي المهمة. ولا يزال بيرلو مرتبطاً بعقد مع نادي يونايتد أف سي الإماراتي الذي تعاقد معه الصيف الماضي، ولذلك يتعين عليه أولاً إنهاء هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.



ومع ذلك، لا يتوقع صدور إعلان رسمي قبل الإثنين أو الثلاثاء وفق «فوتبول إيطاليا»، نظراً إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيعقد اجتماعه الثلاثاء. ومن الناحية الفنية، لم يعد الاتحاد الإيطالي مشاركاً بشكل مباشر في اتخاذ قرار تعيين مدرب المنتخب الجديد، بعدما استحدث منصب المدير الفني وأسنده إلى مالديني.



ومع ذلك، فإن توقيت الاجتماع قد يكون مناسباً لتزامنه مع تقديم المدرب الجديد رسمياً. وفشلت إيطاليا الفائزة بكأس العالم أربع مرات وكأس أوروبا مرتين، في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة توالياً.



وسيكون بيرلو تحت ضغط كبير لمحاولة النهوض بالمنتخب، لا سيما أن خبرته التدريبية لم تبلغ حتى الآن المستوى الذي كان عليه كلاعب في صفوف ميلان ويوفنتوس أو المنتخب الوطني الذي أحرز معه لقب مونديال 2006.



وبدأ بيرلو مشواره التدريبي مع فريق يوفنتوس لتحت 23 عاماً، ثم تولى تدريب الفريق الأول من أغسطس 2020 حتى مايو 2021، نادي فاتح قره جُمرك التركي بين يونيو 2022 ومايو 2023، سمبدوريا الإيطالي بين يونيو 2023 وأغسطس 2024، وصولاً إلى يونايتد أف سي الإماراتي.