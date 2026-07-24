بايرن ميونخ يبدأ خطوات الإبقاء على هاري كين

يستعد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، لفتح محادثات رسمية مع النادي بشأن تجديد تعاقده.

وينتهي عقد كين، قائد المنتخب الإنجليزي، بنهاية الموسم المقبل، لكن بايرن يرغب في تمديد بقائه مع الفريق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الجمعة، أن كين (32 عامًا) على علم بنية النادي تقديم عرض جديد له، ويتوقع أن تتطور المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.

وانضم كين إلى بايرن قادمًا من توتنهام عام 2023، في صفقة ذكرت تقارير أن قيمتها بلغت 86 مليون جنيه إسترليني.

وحقق اللاعب نجاحًا كبيرًا مع بايرن، حيث ساعد الفريق على الفوز بلقبين في الدوري الألماني ولقب في كأس ألمانيا.

وسجل كين، الذي أحرز ستة أهداف مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم الأخيرة، 146 هدفًا في 134 مباراة مع بايرن منذ انضمامه إلى الفريق.

ورغم رغبة بايرن في الإبقاء على اللاعب عبر تقديم عرض جديد، يواصل كين جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والعالمية.

وأبدى برشلونة اهتمامه بقائد منتخب إنجلترا، كما ارتبطت أندية في السعودية أيضًا برغبتها في ضم كين.