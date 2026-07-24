كلوب يستعين بوكيل أعماله في الجهاز الجديد لمنتخب ألمانيا

حصل مارك كوسيكه، وكيل أعمال يورجن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني لكرة القدم، على منصب ضمن الجهاز الفني والإداري للمنتخب.

وقال كلوب، خلال تقديمه لوسائل الإعلام مديرًا فنيًا للمنتخب، اليوم الجمعة، إن كوسيكه (55 عامًا) سيتولى مسؤولية «الاستراتيجية والتطوير والابتكار» ضمن الجهاز الفني والإداري للمنتخب.

ويرافق كوسيكه كلوب منذ نحو عقدين، وسيعمل بصفة «مستشار خارجي»، من دون أن يكون موظفًا رسميًا في الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وأوضح كلوب أنه يحتاج إلى وجود مساعده المقرب، قائلًا: «رغم أن تقديم كرة قدم جيدة يمثل أولوية، فإن علينا أيضًا تغيير الكثير من الأمور الأخرى. نحن بحاجة إلى أشخاص قادرين على تنفيذ ذلك إلى جانبي».

ومن جانبه، قال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: «كان واضحًا تمامًا أن الاثنين يرتبطان ببعضهما بشكل وثيق، وأن التعاقد معهما لا يمكن أن يتم إلا كحزمة واحدة».

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن كوسيكه سيتوقف عن العمل وكيلًا لمدربين آخرين بعد توليه منصبه الجديد.