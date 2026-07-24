ليفربول يضع نجم ريال مدريد بديلًا لصلاح

وضع ليفربول البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على رأس قائمة أهدافه لتدعيم هجوم الفريق، في إطار خطته لتعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح، مع إعداد مشروع هجومي جديد يقوده اللاعب البرازيلي خلال السنوات المقبلة.

ويتابع النادي الإنجليزي عن كثب مستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد، في ظل استمرار المفاوضات الخاصة بتجديد عقده، أملاً في استغلال أي تعثر قد يحدث لإتمام واحدة من أبرز الصفقات المجانية في سوق الانتقالات.

وذكر الصحفي رامون ألفاريز أن ليفربول يبدي اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع فينيسيوس في صيف 2027، فور انتهاء عقده الحالي مع ريال مدريد، مستهدفًا ضمه في صفقة انتقال حر.

ويخطط ليفربول، وفقًا للتقرير، لمراقبة تطورات مفاوضات التجديد بين اللاعب والنادي الإسباني، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي حال انتهاء عقده، في خطوة تراها إدارة النادي جزءًا من استراتيجية بناء فريق جديد قادر على المنافسة على الألقاب خلال السنوات المقبلة.

وجاء اهتمام ليفربول بفينيسيوس بعد نهاية رحلة محمد صلاح مع الفريق، إذ غادر النجم المصري النادي بانتهاء عقده في صيف 2026، لتبدأ إدارة «الريدز» رحلة البحث عن لاعب يقود الخط الأمامي ويصبح الواجهة الجديدة للمشروع الرياضي.

ويرى مسؤولو ليفربول أن فينيسيوس يمثل الخيار الأول لقيادة هذا المشروع، لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرة على أعلى المستويات مع ريال مدريد، إلى جانب صغر سنه مقارنة بعدد من نجوم الصف الأول في أوروبا.