تسريب صفقة صلاح يكلف مسؤولًا في بشكتاش منصبه

كلّف تسريب مستجدات مفاوضات التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح أحد مسؤولي بشكتاش التركي منصبه، بعدما أعلن النادي استقالة عضو مجلس الإدارة فيصل أحمد شاغلار، في ظل تداعيات أثارتها منشورات نشرها عبر حسابه على موقع «إنستغرام» بشأن الصفقة.

وأعلن بشكتاش، في بيان رسمي، أن فيصل أحمد شاغلار تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة النادي اعتبارًا من 23 يوليو 2026، من دون الكشف عن أسباب إضافية وراء القرار.

وجاءت الاستقالة بعد أيام من نشر شاغلار صورة لمحمد صلاح عبر حسابه على «إنستغرام» مرفقة بعبارة «إنه قادم»، قبل أن ينشر لاحقًا منشورًا آخر اكتفى فيه بكتابة اسم «صلاح»، وهو ما أثار حماس جماهير النادي التركي، التي اعتبرت الرسائل مؤشرًا على اقتراب إتمام الصفقة.

وذكرت صحيفة «تركيا غازيتيسي» أن هذه المنشورات تسببت في إضرار مباشر بسير المفاوضات، بعدما استغل وكيل أعمال صلاح المعلومات المتداولة لرفع مطالبه المالية بصورة مفاجئة، وهو ما أثار غضبًا داخل إدارة بشكتاش، وانتهى باستقالة شاغلار.

وتواصل إدارة بشكتاش، بحسب التقرير، مفاوضاتها مع ممثلي قائد منتخب مصر، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يضمن انضمامه إلى الفريق، من دون الإعلان حتى الآن عن أي اتفاق رسمي.

ويخوض النادي التركي المفاوضات مستفيدًا من وضعية صلاح الحالية، بعدما أصبح لاعبًا حرًا عقب رحيله رسميًا عن ليفربول في يونيو الماضي، ما يجعله أحد أبرز الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات الصيفية من دون مقابل انتقال.