برشلونة يعلن التعاقد رسمياً مع أدييمي



تعاقد برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، مع المهاجم الدولي الألماني كريم أدييمي، قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 29 مليون يورو (33 مليون دولار)، تشمل حوافز إضافية محتملة، بحسب ما أفادت تقارير.



وقال برشلونة في بيان: «أصبح أدييمي لاعباً جديداً في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2031».



وبات اللاعب المتعدد المراكز البالغ 24 عاماً ثاني صفقات برشلونة، بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل.



ويعزز أدييمي، المعروف بسرعته الكبيرة والقادر على اللعب رأس حربة أو على أي من الجناحين، الخيارات الهجومية لبرشلونة بعد رحيل المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، كما خسر برشلونة خدمات الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر يونايتد، ما ترك الفريق في وضعية نقص هجومي.



وتقدم بطل إسبانيا أيضاً بعرض لضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد خوليان ألفاريس، الذي يُعد الهدف الرئيسي للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك منح أدييمي مباراته الأولى مع المنتخب الألماني عام 2021.



وانضم المهاجم إلى دورتموند عام 2022 قادماً من سالزبورغ النمسوي، وسجل 36 هدفاً في 146 مباراة بمختلف المسابقات، خلال أربعة مواسم قبل انتقاله إلى برشلونة.