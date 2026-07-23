عدم طرد ميسي بعد مخالفة عليه أثار الجدل.. الجزائري ماندي يعلن اعتزاله دولياً



أعلن عيسى ماندي ‌مدافع ​المنتخب الجزائري لكرة القدم الأربعاء اعتزاله دولياً ليختتم بذلك مسيرة حافلة استمرت أكثر من 12 عاماً بقميص المنتخب الجزائري.



وكشف ماندي (34 عاماً) عن قراره عبر مقطع فيديو على صفحته في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تضمن أبرز اللحظات التي عاشها بقميص المنتخب الجزائري.



وكتبت صفحة المنتخب الجزائري على فيسبوك ‌معلقة على القرار «عيسى ماندي، صاحب ‌الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع الخضر، يعلن اعتزاله ​اللعب دولياً».



ويحمل ‌ماندي ​الرقم القياسي في ⁠عدد المشاركات مع الجزائر برصيد 122 مباراة دولية. كما شارك ​في ⁠كأس ⁠العالم 2014 و2026، إضافة إلى الإنجاز الأبرز بالفوز بكأس الأمم ⁠الأفريقية 2019 في مصر.



ويأتي اعتزال ماندي بعد أيام قليلة من الخطوة المماثلة التي أقدم عليها قائد المنتخب الجزائري ‌رياض محرز، الذي أعلن اعتزاله دولياً عقب الخروج ​من دور 32 في كأس العالم الأخيرة بالهزيمة 2- 0 أمام سويسرا.



وتم تداول اسم ماندي بقوة خلال مباراة الجزائر الأولى في المونديال أمام الأرجنتين بعد أن تعرض لمخالفة جسمية من النجم الأسطوري ميسي إلا أن حكم اللقاء لم يتدخل بإشهار الكرت الأحمر كما طالب الكثيرون، معتبرين أن اللعبة تستحق الطرد.