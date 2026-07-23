بداية محبطة لليفاندوفسكي في الدوري الأميركي

قاد الأوروغوياني المخضرم لويس سواريس فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على ضيفه شيكاغو فاير 3-2 الأربعاء، في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مفسداً الظهور الأول للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (أم أل أس).

ولم يشارك ميسي وصيف كأس العالم 2026، وزميله رودريغيو دي بول، مع إنتر ميامي بعد أربعة أيام من خسارة نهائي مونديال أمريكا الشمالية أمام إسبانيا 0-1.

وخاض ليفاندوفسكي، المهاجم البولندي البالغ 37 عاماً، مباراته الأولى في الدوري الأمريكي بعد انضمامه من برشلونة، عقب تتويج النادي الكاتالوني بلقب الدوري الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي الذي بدأ أساسياً مع شيكاغو ولعب 63 دقيقة: «بعد يومين فقط مع فريقي الجديد، لم أتوقع أن يسير كل شيء بشكل مثالي في مباراتي الأولى».

أضاف «أحتاج أيضاً إلى مزيد من الوقت، وأنا واثق من أننا سنرتكب أخطاء أقل في المباراة المقبلة على المستوى الدفاعي. إذا دافعنا بشكل أفضل، يمكننا الفوز بهذه المباراة في المرة المقبلة».

ويُعد ليفاندوفسكي من أبرز الهدافين في كرة القدم العالمية، كما تألق مع بايرن ميونيخ الألماني بين عامي 2014 و2022، ويملك أكثر من 700 هدف مع الأندية والمنتخب.

ولم يكن فوز إنتر ميامي سهلاً، إذ تأخر بداية بالنتيجة بهدف عكسي سجله الأرجنتيني روكو نوفو ريوس (18)، قبل أن يُعادل سواريس من ركلة جزاء (27) ويضيف بنفسه الثاني (51).

وبعد خروج ليفاندوفسكي، أدرك البديل الجنوب أفريقي بوسو ديتيجياني التعادل (67)، لكن البديل في الطرف الآخر بريستون بلامبيك البالغ 20 عاماً خطف الفوز لإنتر ميامي (87).

ورفع الفوز رصيد ميامي إلى 34 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بفارق خمس نقاط خلف ناشفيل، فيما أكد المدرب الأرجنتيني غييرمو أويوس أنه لا توجد عجلة في عودة ميسي ودي بول.

وقال: «كأس العالم حدث هائل، وهناك إرهاق بدني وذهني، وهما يستحقان الحصول على مساحتهما».

وأضاف «سننتظرهما إلى أن يتمكنا من العودة ويكونا في الحالة المناسبة للتواجد هنا».