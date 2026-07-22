كاسيميرو يثير الجدل في الدوري الأمريكي قبل أن يدخل إلى أرض الملعب مع ميامي



التحق لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للدفاع عن ألوان إنتر ميامي، وفق ما أعلن الأخير الأربعاء، لكن رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (أم أل أس) أعلنت على الفور أنها تحقق في مزاعم تتعلق بقيام النادي بمخالفة قواعد التفاوض في هذه الصفقة.



ويتعلق التحقيق بـ«حقوق الاكتشاف» المعمول بها في الدوري الأمريكي ويتعين على الأندية الحصول عليها قبل بدء التفاوض للتعاقد مع بعض اللاعبين البارزين.



وكان لوس أنجليس غالاكسي يمتلك حقوق الاكتشاف الخاصة بكاسيميرو، ومن المفهوم أنه سيحصل على تعويض من إنتر ميامي.



وقال البيان «تجمع رابطة الدوري جميع المعلومات ذات الصلة، وستحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات إلى حين اكتمال المراجعة».



وأضافت «في حين توصل إنتر ميامي ولوس أنجليس غالاكسي إلى تسوية بشأن أولوية الاكتشاف للتعاقد مع كاسيميرو، فإن شروطها ستُعلن بعد انتهاء التحقيق في مزاعم مخالفة قواعد التفاوض».



وفي حين تضم أندية أخرى نجوما دوليين بارزين، مثل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (لوس أنجليس أف سي)، فإن التعاقد مع كازيميرو يعزز مكانة إنتر ميامي بوصفه النادي الأكثر ضماً للنجوم في الدوري الأمريكي.



وفي ديسمبر، توج إنتر ميامي بلقبه الأول في الدوري، وانتقل إلى ملعب جديد بالكامل في أبريل.



لكن النادي واجه مشكلات سابقا تتعلق بصفقات انتقال اللاعبين.



ففي عام 2020، أدى انتقال الفرنسي بلاز ماتويدي، بطل مونديال 2018، من يوفنتوس الإيطالي إلى إنتر ميامي إلى فتح تحقيق من قبل الدوري الأميركي، أسفر عن تغريم النادي مليوني دولار لمخالفته قواعد سقف الرواتب.



