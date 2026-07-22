«كاف» يؤجل حسم زيادة مقاعد بطولات الأندية

أرجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» حسم مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعدما نفى عقد اجتماع عاجل للمكتب التنفيذي لمناقشة الملف، لتظل التوصية الخاصة بالمقترح دون اعتماد رسمي حتى الآن.

ونقل موقع «البطولة» المغربي عن عضو بارز في المكتب التنفيذي لـ«كاف» نفيه ما تردد بشأن دعوة أعضاء المكتب إلى اجتماع منفصل بالتزامن مع المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي.

وقال عضو المكتب التنفيذي: «كل ما ينشر ويتردد بشأن دعوتنا إلى اجتماع غير صحيح، ولم يحدث أن تم إخطارنا بعقد اجتماع، حتى بصورة عاجلة»، مشيرًا إلى إمكانية عقد اجتماع لاحق في المغرب على هامش منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات، دون إعلان رسمي عن موعده أو جدول أعماله.

وأكد المصدر أن المؤتمر الصحفي لموتسيبي لا يرتبط بأي اجتماع للمكتب التنفيذي لحسم ملف زيادة عدد مقاعد الأندية في البطولات القارية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مؤتمر صحفي لموتسيبي اليوم الأربعاء، في فندق «ساندتون صن» بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

وأوضح «كاف» أن المؤتمر سيتناول أداء المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026، إلى جانب أحدث مستجدات الاتحاد والكرة الإفريقية، دون أن يتضمن الإعلان الرسمي أي إشارة إلى مناقشة مقترح زيادة المقاعد أو عقد اجتماع للمكتب التنفيذي.

وكان موقع «البطولة» قد كشف في وقت سابق، نقلًا عن مصدر رسمي داخل الاتحاد الإفريقي، أن لجنة المسابقات أوصت برفض المقترح الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية اعتبارًا من موسم 2026-2027.

وأضاف المصدر أن إدارة المسابقات درست خطاب الاتحاد المصري، قبل إعداد مذكرة رسمية تضمنت أسباب التوصية بالرفض، وأحالتها إلى الأمين العام لـ«كاف» سامسون أدامو، مؤكدًا أن توصية لجنة المسابقات لا تمثل قرارًا نهائيًا، إذ يتطلب اعتمادها موافقة الجهة المختصة داخل الاتحاد الإفريقي.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تقدم بطلب رسمي إلى «كاف» لزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولتين القاريتين، متضمنًا منح كل اتحاد عضو مقعدًا إضافيًا، على أن توزع المقاعد الجديدة وفقًا لتصنيف الاتحاد الإفريقي ولوائحه المعتمدة.

ويقضي المقترح، في حال اعتماده، برفع حصة بعض الاتحادات إلى ثلاثة أندية في دوري أبطال إفريقيا وثلاثة أخرى في كأس الكونفدرالية، على أن تبدأ الأندية الإضافية مشوارها من الأدوار التمهيدية.

ولم يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن أي قرار رسمي بقبول المقترح أو رفضه، لتبقى آخر التطورات مقتصرة على توصية لجنة المسابقات بالرفض، ونفي عقد اجتماع عاجل للمكتب التنفيذي لحسم الملف.