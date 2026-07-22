منافسة ثلاثية على ضم هيثم حسن

دخل المصري هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، دائرة المنافسة بين ثلاثة أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما انضم طرابزون سبور التركي إلى سباق التعاقد معه، لينافس كلًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي وسيلتك الإسكتلندي للحصول على خدمات اللاعب.

وكشفت صحيفة «تاكاجازيتي» التركية أن طرابزون سبور جدد اهتمامه بضم هيثم حسن، بعدما سبق أن تابع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يعيد فتح ملف التعاقد معه عقب المستويات التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي التركي أعجبوا بما قدمه اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا خلال مشاركته في المونديال، ويدرسون بدء مفاوضات رسمية مع ريال أوفييدو من أجل ضمه، في إطار سعيهم لتدعيم الجبهة الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن هيثم حسن أصبح أحد أبرز الخيارات المطروحة أمام طرابزون سبور، خاصة مع تعثر محاولات النادي للتعاقد مع الأوكراني فيكتور تسيجانكوف والتشيلي داريو أوسوريو، وهو ما دفع الإدارة إلى إعادة توجيه اهتمامها نحو الجناح المصري.

ولم يقتصر الاهتمام باللاعب على النادي التركي، إذ يواجه طرابزون سبور منافسة من أولمبيك مارسيليا الفرنسي وسيلتك الإسكتلندي، اللذين أبديا اهتمامهما أيضًا بالحصول على خدمات هيثم حسن، بعدما ارتفعت أسهمه عقب تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ويواجه أي نادٍ يرغب في ضم اللاعب عقبة مالية تتمثل في الشرط الجزائي بعقده مع ريال أوفييدو، الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، وفقًا لما أوردته صحيفة «تاكاجازيتي» التركية، بينما أشارت تقارير إسبانية إلى أن النادي الإسباني يتمسك بالحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي، التي قدرتها بنحو 12 مليون يورو، خاصة أن فياريال يمتلك نسبة 40% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

ويمتد عقد هيثم حسن مع ريال أوفييدو حتى يونيو 2027، ما يمنح النادي الإسباني موقفًا تفاوضيًا قويًا في حال تلقيه عروضًا رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان هيثم حسن قد ساهم في صعود ريال أوفييدو إلى الدوري الإسباني قبل موسمين، قبل أن يهبط الفريق مجددًا إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، وشارك في 38 مباراة، وصنع ثلاثة أهداف دون أن يسجل.