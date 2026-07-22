إيطاليا تكسر قواعدها من أجل غوارديولا

تستعد إيطاليا لاتخاذ خطوة استثنائية في سعيها لإعادة منتخبها إلى القمة، بعدما أعلنت استعدادها لتجاوز القيود المالية المعتادة من أجل التعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا، في محاولة لإقناعه بقيادة المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة، رغم إدراك مسؤولي الاتحاد الإيطالي لصعوبة المهمة.

وأكد جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وجود محادثات فعلية مع غوارديولا، بعدما كان من المفترض أن تبقى الزيارة التي قام بها باولو مالديني وليوناردو إلى مدينة برشلونة نهاية الأسبوع الماضي بعيدة عن الأضواء، قبل أن تنتشر تفاصيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليخرج رئيس الاتحاد ويؤكدها رسميًا.

وأوضح مالاغو، خلال ظهوره عبر منصة «كروناكي دي سبولياتويو» الإيطالية، أن غوارديولا يعد الاسم الأبرز بين المرشحين لتولي تدريب المنتخب الإيطالي، مشيرًا إلى أن الاتحاد مستعد لإجراء استثناءات مالية رغم الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال: «هناك جوانب مالية ترتبط بالميزانية، وعلينا تحمل الصعوبات على المدى القصير والمتوسط، لكن هناك استثناءات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاسم الأبرز حاليًا، وهو بيب غوارديولا».

وأضاف أن الاتحاد سبق أن اتخذ استثناءات لأسباب واضحة، مؤكدًا أن نجاح المفاوضات ليس مضمونًا، لكنه شدد على أهمية فتح باب الحوار مع المدرب الإسباني والحفاظ على استمراره.

ولفت رئيس الاتحاد الإيطالي إلى أن التركيز على غوارديولا لا يعني استبعاد بقية المرشحين، موضحًا أن النقاشات بدأت أيضًا مع أسماء أخرى، من بينها روبرتو مانشيني وأندريا بيرلو، إلى جانب مرشحين آخرين.

وينتظر أن تعقد رابطة الدوري الإيطالي اجتماعًا الخميس 23 يوليو في مدينة ميلانو، بحضور مالاغو إلى جانب باولو مالديني وليوناردو، إذ كانت الخطة الأولية تقضي بالإعلان عن المدرب الجديد خلال هذا الاجتماع، إلا أن الاتحاد يبدو مستعدًا لمنح غوارديولا مزيدًا من الوقت إذا استدعى الأمر.

وأشاد مالاغو بالدور الذي يؤديه مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي، ومستشاره ليوناردو، موضحًا أن فكرة التعاون بينهما بدأت منذ حملته الانتخابية، عندما وعد مالديني بالاتصال به حال فوزه برئاسة الاتحاد، وهو ما حدث بالفعل بعد دراسة ملفات الاتحاد خلال الأسبوعين الأولين.

وأوضح أن مالديني وليوناردو يعملان بصورة متكاملة، إذ يتبادلان الأدوار الإدارية والتنفيذية، مؤكدًا أن العمل بينهما انطلق بسرعة كبيرة من أجل إعادة تنظيم منظومة المنتخب الإيطالي.