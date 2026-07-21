رئيس بشكتاش يرفض شرط وكيل محمد صلاح

رفض رئيس نادي بشكتاش التركي، سردال عدلي، الشرط المالي الذي وضعه رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين، ما أوقف التقدم في الصفقة حتى إشعار آخر.

وكشفت شبكة «كارتال ريكورد» التركية، المقربة من كواليس نادي بشكتاش، أن الخلاف يدور حول قيمة عمولة وكيل اللاعب، بعدما طلب الحصول على 35% من الراتب الأساسي لمحمد صلاح، بما يعادل 8.4 ملايين يورو، استنادًا إلى راتب إجمالي يبلغ 24 مليون يورو على مدار موسمين.

وأضافت الشبكة أن رئيس بشكتاش رفض هذا الطلب، وتمسك بأن تكون عمولة الوكيل في حدود 15% من إجمالي راتب اللاعب، أي نحو 3.6 ملايين يورو، باعتبارها النسبة المتعارف عليها في سوق انتقالات كرة القدم، مشترطًا الموافقة عليها لاستكمال المفاوضات.

وجاءت هذه التطورات بعدما ارتبط اسم قائد منتخب مصر بالانتقال إلى بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب نهاية رحلته مع ليفربول الإنجليزي، وفقًا لما تداولته تقارير صحفية تركية خلال الأيام الماضية.

وتفاعلت جماهير بشكتاش مع تلك الأنباء، وهتفت باسم محمد صلاح خلال حفل تقديم الوافد الجديد، البلجيكي لياندرو تروسارد، مطالبة إدارة النادي بإتمام التعاقد مع قائد منتخب مصر.