ميتيلاند يختبر طموح بشكتاش قبل التعاقد مع محمد صلاح

يدخل بشكتاش التركي اختبارًا أوروبيًا مهمًا أمام ميتيلاند الدنماركي في تصفيات الدوري الأوروبي، في مواجهة قد تلعب دورًا مؤثرًا في تعزيز مشروع النادي خلال الموسم الجديد، بالتزامن مع التقارير التي تربطه بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح بعد نهاية رحلته مع ليفربول.

ويترقب متابعو الكرة العربية والأوروبية موقف بشكتاش القاري، في ظل ارتباط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى النادي التركي، خاصة أن المشاركة الأوروبية تعد من العوامل المهمة التي ينظر إليها اللاعبون عند اختيار وجهاتهم الجديدة.

ويفتقد بشكتاش فرصة الظهور في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بعدما أنهى منافسات الدوري التركي في المركز الرابع، ليكتفي بالمشاركة في تصفيات الدوري الأوروبي.

ويبدأ الفريق مشواره القاري بمواجهة ميتيلاند الدنماركي في الدور الثاني من التصفيات، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الخميس 23 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتزامن ذلك مع مساعي إدارة بشكتاش لإتمام صفقة انتقال محمد صلاح في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده رسميًا مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أبرزها شبكة «فوت ميركاتو»، أن بشكتاش قدم عرضًا لمحمد صلاح براتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، إضافة إلى حوافز مالية، بينما خرج وكيل اللاعب رامي عباس مؤخرًا لينفي معرفته بالوجهة المقبلة للنجم المصري، رغم استمرار ارتباط اسمه بالنادي التركي.

ويأمل بشكتاش في تجاوز عقبة ميتيلاند ومواصلة مشواره في الدوري الأوروبي، إذ قد يمنح التأهل دفعة قوية لمشروعه الرياضي، ويعزز موقفه في محاولات إقناع محمد صلاح بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي.