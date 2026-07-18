ملعب البدايات يحتضن الظهور الأخير لرونالدو مع البرتغال

يستعد ملعب خوسيه ألفالادي، الذي شهد انطلاقة كريستيانو رونالدو الأولى في عالم الاحتراف، لاستضافة مباراته الأخيرة بقميص منتخب البرتغال، بعدما كشفت تقارير صحفية عالمية أن قائد النصر السعودي حدد موعد اعتزاله اللعب الدولي، لينهي مسيرة امتدت لأكثر من عقدين.

وأكدت التقارير أن رونالدو يعتزم إعلان اعتزاله الدولي عقب مواجهة البرتغال وويلز ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، لتكون آخر ظهور له مع منتخب بلاده.

ويخوض المنتخب البرتغالي المباراة أمام ويلز وسط ترتيبات خاصة، إذ تسعى الجهات الرياضية في البرتغال إلى استغلال المناسبة لمنح الجماهير فرصة توديع قائدها التاريخي، وتكريمه بما يتناسب مع ما قدمه للمنتخب طوال مسيرته.

ويمنح اختيار ملعب خوسيه ألفالادي في العاصمة لشبونة المباراة بعدًا خاصًا، كونه المعقل التاريخي لنادي سبورتينغ لشبونة، الذي شهد انطلاق مسيرة رونالدو قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، ومنه بدأ رحلته التي قادته إلى اعتلاء قمة كرة القدم العالمية.

ويمثل إنهاء المشوار الدولي على الملعب نفسه الذي شهد بداياته لحظة رمزية في مسيرة قائد البرتغال، إذ يعود إلى المكان الذي انطلقت منه رحلته الاحترافية، ليضع فيه الفصل الأخير بقميص المنتخب.

وتقام مباراة البرتغال وويلز يوم الخميس 24 سبتمبر المقبل على ملعب خوسيه ألفالادي.