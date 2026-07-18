محمد صلاح يختار وجهته الأوروبية بعد ليفربول

يقترب محمد صلاح من خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية بعد نهاية مشواره مع ليفربول، إذ بات نادي بشكتاش التركي الوجهة الأقرب لقائد منتخب مصر، في صفقة انتقال حر، وفقًا لما كشفه الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات سانتي أونا، بشبكة «فوت ميركاتو».

وأكد سانتي أونا، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن إدارة بشكتاش توصلت إلى اتفاق شفهي نهائي مع محمد صلاح، تمهيدًا لضمه عقب رحيله عن ليفربول.

ويسعى بشكتاش إلى إبرام واحدة من أكبر صفقاته خلال السنوات الأخيرة، عبر التعاقد مع هداف ليفربول وقائد منتخب مصر، من أجل تعزيز القوة الهجومية للفريق ودعم فرصه في المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

واتفق الطرفان، بحسب ما أورده سانتي أونا، على جميع التفاصيل المالية للعقد، إذ سيحصل محمد صلاح على راتب سنوي ثابت يبلغ 10 ملايين يورو.

ويتضمن الاتفاق أيضًا حوافز ومكافآت إضافية تصل إلى مليوني يورو سنويًا، ترتبط بعدد مشاركات اللاعب، والأهداف التي يسجلها، إضافة إلى النتائج والألقاب التي يحققها الفريق.

وينص الاتفاق الشفهي على توقيع عقد يمتد لموسم واحد، مع وجود بند يسمح بتجديده لموسم إضافي باتفاق الطرفين، وهو ما يمنح صلاح مرونة في تحديد مستقبله بعد انتهاء الموسم الأول، بينما يضمن لبشكتاش الاستفادة من خبرات أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ويترقب النادي التركي إنهاء الإجراءات الرسمية لإتمام الصفقة، في حال عدم حدوث أي تطورات تغير مسار المفاوضات، ليصبح صلاح على أعتاب أول تجربة في الدوري التركي بعد سنوات قضاها في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.