المغربي بوعدي قد يبقى في «ليل» طويلاً

يملك الدولي الشاب المغربي أيوب بوعدي حظوظاً كبيرة للبقاء مع ليل، وذلك بعد موسم أول ناجح في الدوري الفرنسي وبداية رائعة في مونديال 2026 مع «أسود الأطلس»، وفق ما أعلن رئيس النادي أوليفييه ليتان. ويحظى لاعب خط الوسط البالغ 18 عاماً باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. وأوضح ليتان خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر ليل أنه لم يفتح الباب بعد لرحيل بوعدي الذي مدد عقده مع النادي في ديسمبر حتى عام 2029.

قال رئيس ليل: رفضت أي نقاش مع الأندية القادرة على دفع رسوم الانتقال، التقيت بأيوب بعد كأس العالم كل شيء لا يزال ممكناً، لكنني أرى أنه من الأفضل أن يبقى معنا لموسم آخر. وبشأن لاعب خط الوسط الجزائري الدولي نبيل بن طالب «31 عاماً»، المولود في ليل والذي انتهى عقده في يونيو الماضي، صرّح ليتان أنه «لا يزال يجري محادثات» معه لتمديد إقامته في الشمال. وأردف: تحدثنا قبل يومين، ونتوقع الحصول على رد قريباً جداً.